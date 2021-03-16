В СПбГУ открылась магистерская программа по подготовке экологических юристов

Санкт-Петербургский государственный университет открыл магистерскую программу «Эколого-юридическое сопровождение хозяйственной деятельности». Она призвана готовить специалистов по управлению и правовому сопровождению в сферах ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

О запуске программы сообщила пресс-служба университета. Отмечается, что программа может быть интересна «не только выпускникам юридических вузов, но и экологам, специалистам по природопользованию, техносферной безопасности». В разработке программы принимали участие представители бизнеса и госорганов. В число дисциплин включены экологический менеджмент, лесное право, экологическое нормирование, обращение с отходами, экологическое проектирование.

Научный руководитель и доцент СПбГУ Антон Хорошавин, комментируя открытие программы, подчеркнул, что реформы экологического законодательства последних лет «увеличивают эколого-правовые риски бизнеса в условиях отсутствия в штате экспертов, имеющих одновременно природоохранную и юридическую подготовку».

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что факультет свободных искусств и наук СПбГУ будет выделен в отдельный вуз.