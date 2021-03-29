Активист «СтопБашРТС» попросил проверить концерт «Единой России» в Уфе

Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев направил в республиканское управление Роспотребнадзора обращение с просьбой проверить концерт «Спасибо врачам» в Уфе, одним из организаторов которого выступила партия «Единая Россия», сообщило «Эхо Москвы в Уфе». Концерт состоялся 27 марта на площади перед русским драмтеатром. Хедлайнером мероприятия стал певец Денис Майданов.

В обращении Иван Апаев написал, что подавал уведомление на проведение митинга 4 апреля против высоких платежей за отопление, однако правительство Башкирии ему отказало, объяснив это действием режима «Повышенная готовность» из-за коронавируса. В соответствии с указом главы республики Радия Хабирова, населению рекомендовано воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях.

По фотографиям с концерта видно, что на мероприятии не соблюдался масочный режим, написал активист. В связи с этим он просит привлечь организаторов концерта к ответственности за невыполнение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 20.6.1 КоАП РФ) и за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ).

Иван Апаев сообщил "Ъ-Уфа", что обращение также отправлено в прокуратуру Башкирии, республиканское правительство и администрацию президента России.

Влада Шипилова