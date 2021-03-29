Число умерших от коронавируса в Башкирии достигло 356

В Башкирии за сутки зарегистрировали 110 случаев заболевания коронавирусом, сообщает республиканское министерство здравоохранения. Общее количество больных COVID-19 с начала пандемии выросло до 32 144 человек. В стационарах лечатся 265 пациентов, 26 из них в тяжелом состоянии, шестеро — на ИВЛ. 4385 пациентов лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки зарегистрированы еще четыре случая смерти от COVID-19. Отметим, за прошедшие выходные в регионе умерли семь человек. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 356 жителей Башкирии.

За сутки выявлено 69 случаев заболевания внебольничной пневмонией.

Майя Иванова