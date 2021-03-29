Средний размер автокредита в Нижегородской области вырос на 15,8%

Как подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер автокредита в Нижегородской области в феврале увеличился на 15,8% к февралю 2020 года, до 890,9 тыс. руб. В среднем по России показатель в прошедшем месяце составил 980,9 тыс. руб. с ростом на 20,3%.

Наибольшие суммы автокредитов в феврале отмечены в Москве (1,5 млн руб.) и Московской области (1,2 млн руб.), а также Санкт-Петербуге (1,1 млн руб.), Ленобласти и Краснодарском крае (немногим более 1 млн руб.). Больше остальных регионов суммы займов на покупку машин росли в Кемеровской области (+77,9%), Татарстане (+26,9%), а Омской (+23,9%), Самарской (+23,5%) и Ульяновской (+21,7%) областях. В Москве и Петербурге средний размер автокредита увеличился на 20,7% и 17,7% соответственно.

В феврале средний чек автокредита снова приблизился к миллиону рублей после небольшого снижения в январе, говорит директор по маркетинга НБКИ Алексей Волков. По его словам, банки охотнее выдают большие сумму клиентам с высоким персональным кредитным рейтингом.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, выдача автокредитов в Нижегородской области по итогам прошлого месяца выросла на 15%. В регионе было выдано более 2 тыс. займов на покупку автомобилей.

Владимир Зубарев