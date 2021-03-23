Выдача автокредитов выросла на 15% в Нижегородской области

В Нижегородской области в феврале было выдано более 2 тыс. кредитов на покупку новых автомобилей и авто с пробегом, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) совместно с агентством «Автостат». Это на 15,1% выше уровня прошлого года. Всего в феврале нижегородцы купили 2,84 тыс. новых автомобилей (+9,9% к 2020 году).

По динамике Нижегородская область оказалась на четвертом месте среди регионов-лидеров по объему автокредитования. Заметнее выдача автокредитов выросла только в Калужской (+20,5%, до 729 шт), Воронежской (+19,9%, до 1,35 тыс. шт) и Новосибирской (+19,4%, до 1 тыс. шт) областях. В России в целом было выдано более 72,6 тыс. автокредитов (+5,3%).

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, рост выдачи автокредитов и рост продаж новых автомобилей связаны с действием льготных программ «Первый / Семейный автомобиль» и с продолжающимся рост цен на машины: «Это заставляет покупателей приобретать автомобили раньше, не дожидаясь очередного удорожания. Продолжается и рост выдач автокредитов на автомобили с пробегом, так как цены на “свежие” автомобили в хорошем состоянии также продолжают расти».

Анастасия Еремина