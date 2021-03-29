В добычу известняка в Башкирии вложат 110 млн рублей

ООО «Камень-техсервис» инвестирует 110 млн руб. в расширение производства по добыче оолитового известняка в Благовещенском районе, сообщает министерство экономического развития республики. Компания намерена в течение трех лет обновить оборудование, увеличить объем добычи и создать 27 новых рабочих мест.

Оолитовый известняк используется для производства щебня и выпуска изделий из натурального камня.

ООО «Камень-техсервис» зарегистрировано в 2016 году. Принадлежит Сергею Константинову (60%), Александру Попцову (20%) и Успенскому Свято-Георгиевскому мужскому монастырю (20%). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выручка от продажи компании составила 65 млн руб., чистая прибыль 544 тыс. руб.

Дарья Кучеренко