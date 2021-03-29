В Уфе на съемки фильма про Рустама Набиева потратят около 3 млн рублей

Киностудия «Башкортостан» по итогам двух закупок у единственных поставщиков заключит с ООО «Дока» два контракта на создание документального фильма «Рустам Набиев» , сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена закупок составляет 2,9 млн руб.

Начальная цена первого контракта, на съемку самого фильма с привлечением художественно-постановочной группы, определена в 2,74 млн руб. Контракт действует с момента его заключения до 31 мая.

Начальная цена контракта аренды горного снаряжения, необходимого для съемок фильма — 162 тыс. руб. Он будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Рустам Набиев — известный блогер. Он лишился ног из-за травмы при обрушении казармы в Омске в 2015 году. В сентябре 2020 года господин Набиев взобрался на Эльбрус.

Майя Иванова