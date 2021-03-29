Власти расторгают соглашение с «Русской холдинговой компанией» о строительстве обхода Орла

В феврале 2021 года правительство Орловской области направило в ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК, как считается, контролируется бывшим топ-менеджером «Газпрома» Александром Рязановым) письмо о расторжении инвестиционного соглашения о строительстве западного обхода Орла. Об этом во время отчета о работе перед депутатами облсовета рассказал Андрей Клычков.

Соглашение было заключено в июне 2018 года. Проект по строительству 15 км платной дороги был «полностью частным», инвестиции оценивались в 3,2 млрд руб. Андрей Клычков заявил, что РХК не выполнила свои обязательства.

По словам губернатора, сейчас прорабатывается два варианта решения вопроса: проектирование строительства дороги за счет областного бюджета и заключение концессионного соглашения «на принципах государственно-частного партнерства». В первом случае стоимость разработки составил около 50 млн руб., а «лимиты бюджетных обязательств потребуются в 2022 году». «Специалисты просчитывают плюсы и минусы каждого варианта. Идет обсуждение», — отметил Андрей Клычков.

Александр Прытков