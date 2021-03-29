Consumer Reports назвал лучшие смартфоны 2021 года

Флагманские смартфоны Apple и Samsung возглавили рейтинг лучших устройств 2021 года по версии американского журнала Consumer Reports. Также в список рекомендованных для покупки попали два бюджетных смартфона OnePlus.

Лучшим iOS-смартфоном в издании назвали iPhone 12 Pro Max. Причины — мощный процессор, четкий OLED-дисплей, качественные камеры и возможность работы в сетях 5G, которой предыдущие модели iPhone не имели. В Consumer Reports подчеркнули, что Pro Max дороже версии Pro за счет большего экрана, лучшей автономности и камеры с 2,5-кратным зумом. Однако iPhone 12 Pro легче, и им удобнее пользоваться одной рукой, что для ряда потребителей будет преимуществом.

Среди смартфонов на Android лучшим, по мнению экспертов, является Galaxy Note20 Ultra 5G от Samsung. К его очевидным минусам в издании отнесли большие габариты устройства. Но удобство пользования повышает стилус — отличительная черта линейки Galaxy Note. Кроме прочего в Consumer Reports отметили хорошее время работы без подзарядки, качественную камеру с 5-кратным зумом и «достойный Netflix дисплей».

Consumer Reports также отметил две модели OnePlus. Смартфон Nord N10 стал самым дешевым на рынке США устройством с поддержкой сетей 5G. По уровню производительности и длительности работы без подзарядки эта модель OnePlus получила на тестах издания оценку «отлично». Из минусов эксперты отметили отсутствие водонепроницаемого корпуса и не лучшее качество камер.

Модель Nord N100 еще дешевле, чем Nord N10, но при этом обладает лучшей автономностью среди всех протестированных Consumer Reports смартфонов. На тестах устройство OnePlus проработало без подзарядки 48,5 часа, превзойдя по этому показателю более дорогие Samsung Galaxy A71 (43 часа) и iPhone 12 Pro Max (41 час). Но кроме длительного времени работы других преимуществ у OnePlus Nord N100 эксперты не нашли.

Напомним, на российском рынке, по данным официальных сайтов, iPhone 12 Pro Max стоит от 109,9 тыс. руб., Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G — от 119,9 тыс. руб. Смартфоны OnePlus доступны по предзаказу по цене от 23,9 тыс. руб. за Nord N10 и от 18,9 тыс. руб. за Nord N100.

О том, всем ли желающим достались новые iPhone читайте в материале “Ъ FM” «Apple сделал ставку на предзаказ».