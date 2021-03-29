«Салаватстекло» почти вдвое увеличило чистую прибыль

Один из крупнейших производителей стекла и стекольной продукции в России АО «Салаватстекло» (предприниматель Радик Султанов владеет 74,9% акций) в 2020 году в 1,7 раза по сравнению с 2019 годом увеличил чистую прибыль по РСБУ до 3,1 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Выручка предприятия повысилась на 12,5% и составила 9,5 млрд руб., себестоимость продукции выросла на 8%, до 5,8 млрд руб. В результате валовая прибыль выросла на 20,6%, до 3,6 млрд руб.

«Салаватстекло» отмечает, что на деятельность компании распространение новой коронавирусной инфекции «существенного влияния не оказало». Однако господдержка на финансирование текущих расходов «Салаватстекла» в прошлом году была увеличена на 26,6%, до 109,5 млн руб.

Влада Шипилова