В Краснодаре предстанет перед судом «вор в законе» Коба Дзидзишвили

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщило надзорное ведомство. Статус «вора в законе» фигурант дела получил в 2012 году.

Фамилия обвиняемого в сообщении прокуратуры не указана, по данным “Ъ-Юг”, речь идет о Кобе Дзидзишвили («Коба Краснодарский»). Дело в отношении «вора в законе» расследовало следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, господин Дзидзишвили совершил первое преступление еще в 1992 году и стремился занять высшее положение в преступной иерархии, то есть стать так называемым вором в законе. Коба Дзидзишвили активно контактировал с лицами, придерживающимися криминальных традиций, от которых перенял знания о преступной иерархии, о правилах и традициях преступной субкультуры. По версии обвинения, в 2012 году в Греции прошло собрание лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, где в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, Коба Дзидзишвили признан вором в законе, за которым определена зона преступного влияния в пределах территории Ростовской области, Республики Адыгея и Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар