В суд передали дело «вора в законе» Кобы Краснодарского

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Тбилиси Кобы Дзидзишвили, более известного как «вор в законе» Коба Краснодарский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Его обвиняют по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По данным ведомства, с момента совершения первого преступления в 1992 году Коба Дзидзишвили активно поддерживал связи с лицами, придерживающимися криминальных традиций. От них он перенял знания о положениях в преступной иерархии и о ее системе подчиненности. Тогда же господин Дзидзишвили выбрал преступную деятельность в качестве основной и стал стремиться занять в ней высшее положение «вора в законе», утверждают в прокуратуре.

В январе 2012 года Коба Краснодарский прибыл в Грецию, где был «коронован» решением собрания лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, получив статус «вора в законе». За ним была определена зона преступного влияния в пределах территории Ростовской области, Республики Адыгея и Краснодарского края. О принятом решении уведомлены иные лица, соблюдавшие криминальные правила и традиции, добавляют в прокуратуре Краснодарского края.

«Таким образом, гражданин, осознавая противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, занял высшее положение в преступной иерархии, сложившейся на территории Российской Федерации, основанной на распределении сфер влияния в соответствии с её территориальным устройством», - добавляют в ведомстве.

По данным следственных органов, Коба Краснодарский «обладал безоговорочным авторитетом и распространял свое влияние на территории всего Краснодарского края».

Свою вину Коба Дзидзишвили не признал. На период следствия он был заключен под стражу. В настоящее время материалы его уголовного дела переданы в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Издание «Прайм Крайм» в марте 2020 года сообщало, что Коба Краснодарский был задержан за мелкое хулиганство. В апреле того же года в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

В 2016 году его уже привлекали к ответственности за бандитизм и разбойные нападения в Тимашевском и Славянском районах, совершенные в 2008 году: приговором суда он был осужден на 11 лет. Однако уже осенью 2018 года Коба Краснодарский вышел на свободу по отбытию срока.

Алексей Белянин