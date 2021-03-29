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Суд разрешил возобновить продажу активов «Томскнефтепереработки» на 2,1 млрд рублей

Арбитражный суд Томской области снял запрет на проведение торгов по продаже имущества ООО «Томскнефтепереработка» (ТНП). Начальная цена на текущем периоде составляет 2,1 млрд руб. Срок возобновленного периода с 27 апреля по 4 мая. На торги выставлен имущественный комплекс предприятия. По данным на октябрь 2019 года его стоимость составила 4,3 млрд руб.

Запрет на торги был наложен в декабре 2020 года по иску банка «Траст», который возражал в возобновлении продажи залогового имущества должника в форме публичного предложения. В материалах дела указано, что решение о запрете связано с предписанием УФАС по Москве, выявившее нарушения в процедуре торгов и порядке заключения договоров с победителем.

ООО «Томскнефтепереработка» признано банкротом в 2016 году. Владельцем компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», выступает Stroguluda Investment Limited (100%).

Оксана Павлова


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