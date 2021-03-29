Работник НефАЗа погиб при демонтаже металлоконструкций

Гострудинспекция по Башкирии начала расследование гибели 64-летнего работника ПАО «НефАЗ» (входит в группу КамАЗ), сообщает пресс-служба ведомства. 28 марта на территории корпуса вахтовых автобусов и цистерн во время демонтажа металлоконструкций слесарь-ремонтник цеха № 36 упал с шестиметровой высоты и скончался на месте.

НефАЗ производит автобусы и троллейбусы. Выручка предприятия в 2019 году составила 19,46 млрд руб., убыток — 209,98 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников на конец 2019 года составляла

5367 человек.

Майя Иванова