29 марта, понедельник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Работник НефАЗа погиб при демонтаже металлоконструкций

Гострудинспекция по Башкирии начала расследование гибели 64-летнего работника ПАО «НефАЗ» (входит в группу КамАЗ), сообщает пресс-служба ведомства. 28 марта на территории корпуса вахтовых автобусов и цистерн во время демонтажа металлоконструкций слесарь-ремонтник цеха № 36 упал с шестиметровой высоты и скончался на месте.

НефАЗ производит автобусы и троллейбусы. Выручка предприятия в 2019 году составила 19,46 млрд руб., убыток — 209,98 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников на конец 2019 года составляла

5367 человек.

Майя Иванова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Мероприятия

Партнерские материалы

Профиль пользователя