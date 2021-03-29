В минземимущества Башкирии сократили 122 сотрудника

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии сократило 122 сотрудника из-за реорганизации городских и районных комитетов, сообщает РБК Уфа со ссылкой на исполняющего обязанности министра Дмитрия Суслина.

61 комитет ликвидируется путем присоединения к центральному аппарату министерства. Взамен городских и районных комитетов в муниципалитетах созданы территориальные отделы минземимущества республики. Цель преобразований — консолидация деятельности минземимущества для разработки «единого подхода к процедуре предоставления земельных ресурсов на всей территории республики», приводит издание слова господина Суслина. Успешность такой работы, отмечает он, будет определяться «исполнением плановых показателей по поступлениям в местные бюджеты доходов от сдачи в аренду, продажи земельных участков, поступлений земельных налогов».

В министерстве полагают, что реорганизация поможет снизить коррупцию и упростит процедуру предоставления земельных участков. Также за счет сокращения сотрудников планируется уменьшить расходы, а сэкономленные средства направить на цифровизацию деятельности в земельной сфере. Исполняющий обязанности министра добавил, что жители Башкирии продолжат получать все услуги в территориальных отделах ведомства.

Предельная численность сотрудников минземимущества, согласно постановлению правительства республики от 30 декабря 2019 года, составляет 550 человек. Указ главы Башкирии о реформе минземимущества был опубликован в декабре 2020 года. Преобразования планируют завершить до 1 апреля.

Майя Иванова