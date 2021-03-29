ВОЗ: коронавирус, вероятно, распространился от летучих мышей через других животных

Исследование причин происхождения COVID-19, которое совместно провели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и китайские специалисты, показало, что вирус, скорее всего, передался от летучих мышей к человеку через других животных. Утечку вируса из лаборатории эксперты считают маловероятной, пишет AP со ссылкой на черновик доклада.

Команда предложила провести дальнейшие исследования всех гипотез, кроме той, что касается лабораторной утечки. Как отмечает AP, публикация доклада неоднократно откладывалась, что вызывает вопросы о том, не пыталась ли китайская сторона исказить результаты. Официальный представитель ВОЗ заявлял в конце прошлой недели, что доклад будет готов к выпуску «в ближайшие несколько дней».

В начале января эксперты из нескольких стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию, прибыли в китайский город Ухань, чтобы выяснить причины возникновения коронавируса. Там в конце 2019 года был выявлен первый случай заражения COVID-19.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».