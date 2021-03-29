СКР организовал проверку после нападения на адвоката в отделе полиции Екатеринбурга

Следственный отдел Октябрьского района Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области организовал доследственную проверку по сообщению СМИ о нападении на адвоката Федора Акчермышева в отделе полиции №7, расположенном на лице Народной Воли. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По данным «Вечерних ведомостей», инцидент произошел 24 марта, когда 22-летняя Милана Магомедова, которая сбежала из дагестанской семьи, направилась с господином Акчермышевым в отдел полиции, где на правозащитника напал неизвестный мужчина. Издание утверждает, что речь могла идти о возможном похищении девушки из отдела полиции.

Сам адвокат в разговоре с «Вечероними ведомостями» отмечает, что Милана Магомедова сбежала из дома из-за домашнего насилия. Сначала девушка сбежала из Тюмени, где живет ее семья, в Санкт-Петербург, но родственники вернули ее, затем Милана Магомедова сбежала в Екатеринбург. Как сообщают «Вечерние ведомости», Федор Акчермышев и его доверительница полагают, что нападавшим мог оказаться один из руководителей уголовного розыска в ГУ МВД по Свердловской области. Адвокат написал заявления в областной СКР и МВД по факту нападения.

Как сообщил Александр Шульга, в ходе доследственной проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Сейчас следователи устанавливают и опрашивают участников и очевидцев конфликта. По результатам процессуальных мероприятий сотрудники ведомства дадут правовую оценку произошедшему.

«На данной стадии проверочных мероприятий делать какие-либо однозначные выводы пока преждевременно. Сотрудники полиции отрабатывали информацию по сообщению о возможном похищении девушки. О том, что ее похитили, официально заявили ее родители. Действиям или бездействию должностных лиц правовая оценка будет дана по итогам разбирательства»,— подчеркнул руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Анастасия Реутова