В свердловской колонии строгого режима заключенные устроили бунт

Пять заключенных в ИК-47 Каменска-Уральского (Свердловская область) нанесли себе порезы. Как сообщил пресс-секретарь ГУФСИН Александр Левченко, инцидент произошел накануне, 28 марта. Тогда пять человек нанесли себе легкие царапины одноразовыми бритвенными станками.

«Для нас такая практика ежедневная. Это колония строгого режима для рецидивистов. Осужденные, которые находятся в ней, привыкли манипулировать сознанием через СМИ и родственников. Они хотят изобразить из себя потерпевших»,— подчеркнул господин Левченко. По его данным, порезы нанесли люди, которые отбывают наказание за убийство и побои.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы заключенные наносят себе порезы, протестуя против насилия со стороны активистов. Однако Александр Левченко отметил, что данные сведения не соответствуют действительности. «Действующий в колонии режим был установлен не вчера. Со стороны осужденных никаких требований не выдвигалось. Всем была оказана медицинская помощь»,— пояснил господин Левченко. По его словам, сейчас ситуация в учреждении «стабильная и управляемая».

ГУФСИН проведет проверку данного происшествия. Руководство учреждения уже проводит беседы с осужденными. «Все произошедшее зафиксировано на видео. Эти материалы будут переданы в прокуратуру и следственные органы. Действия заключенных подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ»,— подчеркнул Александр Левченко.

Анастасия Реутова