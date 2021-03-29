В Красноярском крае имама мечети будут судить за призывы к терроризму

Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю завершило расследование дела 35-летнего имама мечети из города Лесосибирска. Как рассказали в ведомстве, имам мечети, являющийся приверженцем запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман. Двух прихожан, говорится в деле, он убедил оказать моральную поддержку участникам ИГ, разместив в соцсетях комментарии с призывами к терроризму.
Кроме того, фигуранту дела дополнительно предъявили обвинение в склонении к интимной близости 24-летней молодой женщины. Расследование установило, что имам шантажировал потерпевшую, запугивая тем, что расскажет ее родственникам порочащие и компрометирующие сведения о ее частной жизни.