Работа важна, но она не делает счастливее

Более половины работников в России считают, что их работа приносит пользу миру, следует из исследования рекрутинговой платформы hh.ru, целью которого было выяснить отношение россиян к своей профессии и трудовой деятельности. Опрос проводился в марте этого года, в нем приняли участие более 6 тыс. человек.

56% респондентов сообщили, что их работа делает мир лучше, треть опрошенных отвергли это предположение, 14% затруднились с ответом на этот вопрос. При этом выяснилось, что понимание важности своего труда развивается с возрастом: если среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет его разделяли 49%, то среди тех, кто старше 55 лет, уже 69%. Предположение о бесполезности своей работы, соответственно, с возрастом становится менее популярным, при этом доля затрудняющихся с ответом оставалась стабильной. Более всего верящих в важность своей работы в медицине и фармацевтике — 79%, менее всего — в бухгалтерии и финансах — 46%.

Но даже если респонденты и считают свою работу важной, она может не приносить счастья лично им. Доля тех, кто становится счастливее от своей работы, всего треть (36%) от числа опрошенных. Чаще всего о чувстве счастья, вызванного работой, сообщали занятые в сферах науки и образования, представители рабочих специальностей, а также медицины и фармацевтики. Среди факторов, которые позволяют чувствовать себя счастливым в связи со своей работой, опрошенные выделили возможность профессионального развития и обучения (50%), хороший коллектив (49%) и комфортные условия труда (48%). Сфера деятельности компании и перспективы карьерного роста при этом оказались на последних местах. Список факторов, отрицательно влияющих на чувство рабочего счастья, возглавили низкий уровень зарплаты (70%), отсутствие карьерного роста (49%) и профессионального развития (45%).

Отметим, что, согласно исследованию экспертов Оксфордского университета, устранение причин для «несчастья» работников на работе может увеличить производительность компании вплоть до 13%. По экспертным оценкам, только в США потери экономики от снижения продуктивности сотрудников из-за того, что они чувствуют себя несчастливыми, могут составлять до $300 млрд в год.

Анастасия Мануйлова