Одним вечером

На прошлой неделе самые важные мероприятия — открытия ресторана «Павильон» и трех весенних выставок в музее «Гараж» — случились в один вечер. Но и на этой неделе три светски важных московских события запланированы на одну дату: презентация совместного проекта «Le Jardin» художницы Александры Вертинской и владелицы художественной платформы Shaltai Editions Валерии Роднянской, объявление победителя ежегодного конкурса Ruinart Art Patronat при поддержке фонда искусств Cosmoscow, а также премьера кросс-медийного произведения «Слепок» с Дианой Вишневой и ГМИИ им. А. С. Пушкина. Подобные столпотворения в графике способствуют подвижности светского автора, других же участников движения ставят перед нелегким выбором. Кого ты любишь больше: маму или папу, Антона Белова или Александра Раппопорта?

На ужине в «Павильоне» была, что называется, своя атмосфера — этакого водяного перемирия. Год назад компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела продававшееся несколько лет здание бывшей лодочной станции на Патриарших (согласно объявлению на ЦИАНе, за 660 млн руб.), чтобы вместе с «Ресторанами Раппопорта» господина Раппопорта открыть там ресторан. Это была хорошая новость: предыдущая инкарнация ресторана закрылась еще в 2015-м. С тех пор в помещение попробовал зайти обращающий в золото что угодно на Патриках Александр Оганезов, но и он продержался всего сезон. Не успели жители района обрадоваться, как узнали подробности о реконструкции здания — с надстройкой этажа. Соседи, несмотря на локдаун, начали выходить в пикеты. Светлана Бондарчук игнорировала рестораны господина Раппопорта. Кроме нее публично возмущались Чулпан Хаматова, Максим Виторган, Рената Литвинова, Надежда Оболенцева, Марат Сафин, Илья Стюарт и другие. Собственники от идеи третьего этажа отказались, обустроив, впрочем, на крыше террасу. Места на ней точно будут расписаны на все лето вперед. Возможно, исключение сделают для гостей первого примирительного ужина: Константина Ремчукова, Сати и Владимира Спиваковых, Ксении Собчак, Михаила Друяна, Владимира Познера. Им господин Раппопорт представил повара Евгения Цыганова и рассказал, что концепция заведения — пруд: «Все, что можно выловить из пруда, поймать или сорвать в его окрестностях, будет в нашем меню. Его основные герои — караси, омули, сиги, сазаны, раки». Другой развлекательной программы, кроме четырех объемных перемен блюд, в этот вечер не планировалось. На помощь пришла Миранда Мирианашвили, романсом воспевшая новый союз у пруда.

В «Гараже» в тот же вечер было куда больше гостей, несмотря даже на отсутствие сооснователей музея Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой. На открытии сразу трех выставок в первых рядах оказались Александр Волошин, Франциско Инфанте, Дмитрий Аксенов, Тереза Мавика, Ингеборга Дапкунайте, Василиса Кузьмина, Оксана Бондаренко, Ксения Соловьева, Гарри Нуриев, Софья Троценко. Кроме культурного впечатления каждому гостю обещали предсказание или подарок от партнеров музея. На входе выдавали маски от «МишМаш» и фишку для «Колеса фортуны». И хотя подарки с предсказаниями были скорее юмористическими, на протяжении всего вечера к колесу тянулась большая очередь. Завершить вечер любителям искусства предлагалось в баре «Ровесник». Напомним, что особую популярность это заведение получило после того, как здесь отыграла DJ-сет Луиза Розова, предполагаемый «ребенок лейтенанта Шмидта» нашего времени.

Также на прошлой неделе состоялся важный обед, посвященный пятилетию Ассоциации родителей детей с дислексией. Возглавляет организацию энергичная Мария Пиотровская, дочь директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Уйдя с поста председателя совета директоров «Ренессанс Кредита», госпожа Пиотровская сосредоточилась именно на делах ассоциации. «Первые четыре года мы посвятили работе с родителями и учителями. Сейчас мы поняли, что очень важно активно работать с теми, кого это напрямую касается,— с людьми от 12 до 24 лет. Именно они в первую очередь страдают от несовершенства системы образования»,— рассказывала она Ирине Вольской, Ольге Панченко, Ирине Почитаевой, Екатерине Одинцовой. Отдельных слов благодарности от госпожи Пиотровской удостоился Андрей Малахов, который на обед не успел, зато сделал большой эфир о дислексии. В качестве немедленной помощи гостьи приобрели подвески из благотворительной коллекции «Буквы» бренда Jemae — половина выручки пойдет в фонд ассоциации.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”