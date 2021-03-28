В «Роскосмосе» назвали выдумками сообщения о предстоящей отставке Рогозина

В «Роскосмосе» назвали выдумками сообщения о смене руководства госкорпорации, сообщает «Интерфакс». Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы «Роскосмоса», а на его место рассматривается один из заместителей министра обороны России.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки»,— заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин руководит «Роскосмосом» с мая 2018 года. С 6 декабря 2018 года он также является специальным представителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса.