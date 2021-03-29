Куклам меняют дистрибутора

Права на дистрибуцию в России второй по популярности марки детских игрушек — кукол L.O.L. Surprise! — могут сменить владельца. Вместо поставщика «Сакс» контракт может получить Inventive Retail Group (IRG), в портфеле которой такие марки, как Barbie, Lego. Новый дистрибутор сможет увеличить присутствие бренда в рознице и онлайн, считают эксперты.

О переговорах IRG с американской MGA Entertainment об эксклюзивных поставках игрушек под брендом L.O.L. (Lil Outrageous Littles) Surprise! в Россию рассказал источник “Ъ” на рынке ритейла. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», входящие в IRG ООО «Икстрим» и ООО «Рестор» в марте этого года зарегистрировали домены lolstore.ru и lolshop.ru.

Бренд L.O.L. существует с 2016 года. Под маркой продаются куклы, аксессуары и другие игрушки для девочек. На Ozon стоимость игрушек варьируется от 1,3 тыс. до 22 тыс. руб. без учета скидок. По данным NPD Group, в 2020 году марка L.O.L. находилась на втором месте в рейтинге продаж лицензий и брендов на российском рынке игрушек, в январе—феврале этого года — на четвертом.

IRG входит в ГК «Ланит», основным владельцем которой выступает президент Филипп Генс. Компания управляет магазинами re:Store, Nike, Lego, Xiaomi, Samsung, StreatBeat, Unode50. Помимо Lego занимается дистрибуцией игрушек Hasbro (Nerf, My Little Pony, Transformers, Monopoly), Mattel (Barbie, Hot Wheels) и пр. Выручка IRG по итогам 2020 года — 86 млрд руб. с учетом НДС.

В IRG сообщили, что пока договоренностей и сотрудничества с MGA Entertainment нет. В американской компании оперативный комментарий не предоставили.

Коммерческий директор по направлению «Товары народного потребления» ГК «Детский мир» (управляет более 830 магазинами в РФ, Казахстане и Белоруссии) Константин Фришберг подтверждает, что L.O.L.— одна из самых популярных марок в категории игрушек для девочек. По его словам, сам «Детский мир» несколько лет работает с MGA Entertainment напрямую, в том числе продавая в собственной рознице ряд эксклюзивных позиций. В остальных случаях дистрибуцией L.O.L. в России занимается «Сакс» — крупный российский поставщик детских товаров, с которым связывают сеть игрушек Toy.ru. В 2019 году у «Сакс» начались сложные времена. Тогда Следственный комитет России по Московской области сообщал, что руководству ООО «Сакс игрушки» предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов примерно на 600 млн руб. группой лиц по предварительному сговору. Позже стало известно, что «Сакс» урегулировал претензии, погасив требуемую сумму. Один из федеральных ритейлеров, продававший ранее L.O.L., рассказал, что был вынужден вывести бренд из ассортимента из-за ситуации с текущим дистрибутором. В «Сакс» на вопросы “Ъ” не ответили.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина поясняет, что эксклюзивные контракты на рынке обычно заключаются на определенный срок и включают обязательства выбрать определенный объем. По ее словам, владельцы детских брендов время от времени меняют локальных поставщиков, чтобы проверить разные возможности. У «Сакс» на L.O.L. приходится до 70% выручки компании, указывает эксперт.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что IRG может обеспечить более широкую представленность бренда L.O.L. в России за счет своих дистрибуторских возможностей, опыта развития интернет-магазинов и онлайн-витрин брендов на маркетплейсах и монобрендовой розницы.

По данным NPD Group, в 2020 году продажи детских товаров в России в натуральном выражении снизились на 7% год к году, в денежном выражении остались без изменений. Самый заметный рост показал онлайн-канал, где спрос увеличился на 76% за год. Абсолютные цифры в NPD Group не раскрывают.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев