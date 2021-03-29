Агрегаторы узнали себе цену

По данным “Ъ”, во втором квартале 2021 года объем предложения на рынке агрегации энергоспроса приблизился к 1 ГВт, при этом отбор пройдут в общей сложности около 740 МВт. По этому механизму множество мелких потребителей могут добровольно снижать нагрузку, чтобы сокращать стоимость электроэнергии. Несмотря на большой объем заявок, цены на услугу практически не изменились. Агрегаторы не могут дальше опускать цену, иначе участие в механизме утратит экономическую целесообразность, полагают аналитики.

Совокупный объем предложения на рынке управления энергоспросом мелких розничных потребителей (demand response) во втором квартале составил около 973 МВт. При этом отбор могут пройти в общей сложности около 740 МВт: в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) квота практически не изменится и составит 640,8 МВт, а во второй (Сибирь) — вырастет примерно на 20%, до 100 МВт.

Высокая конкуренция в этот раз не привела к существенному изменению стоимости услуги агрегаторов. По сравнению с предыдущим отбором средневзвешенная цена в европейской части РФ и на Урале выросла на 0,5%, до 255,4 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, во второй — упала на 16%, до 482,3 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. Планируется, что комиссия по отбору агрегаторов спроса завершит работу до 1 апреля, сообщили “Ъ” в «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы).

Агрегаторы по команде СО снижают потребление своих клиентов в пиковые часы нагрузки, что должно приводить к сокращению цен на рынке на сутки вперед (РСВ). За успешное снижение агрегаторы получают плату с энергорынка (через тариф СО). В 2020 году агрегаторы заработали около 658 млн руб.

В европейской части РФ и на Урале 45% объема сегмента получат структуры владельца ЕСН Григория Березкина — «Энергосбытхолдинг» (30%) и «Русэнергсбыт» (15%). Еще 20% заберут структуры «Транснефти», «Фортума» — 8%, «Россетей» — 7%, «Интер РАО» — 4%. В Сибири лидеры рынка — компания «Фарадей» с 61% объема и «Русал» с 21%.

Механизм в пилотном режиме будет работать до конца текущего года. Регуляторы и участники рынка обсуждают изменение инструмента и возможность его включения в конкурентный отбор мощности для большего эффекта. Кроме того, с 1 апреля вступают в силу изменения в правила срабатывания механизма, направленные на увеличение экономического эффекта, отметили в СО. «Механизм предназначен для сокращения затрат потребителей, а не многолетних дорогостоящих испытаний — от опытов пора бы уже перейти к практике»,— считают в «Сообществе потребителей энергии».

Для большинства розничных потребителей доходы от участия в механизме незначительны, поэтому слишком частая выдача команд на снижение нагрузки негативно влияет на рынок и готовность потребителей участвовать в программе, говорит руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов. Сейчас речь скорее идет не о маржинальности работы агрегаторов, а о хоть какой-то экономической целесообразности, в том числе и для самих потребителей, отмечает он. При этом эксперт считает пилотную стадию программы важным этапом для тестирования и популяризации среди потребителей и агрегаторов. Способность СО правильно откалибровать условия программы определит объем ресурсов по управлению спросом, которые могут затем быть привлечены в целевой модели. По его оценкам, ресурсы управления спросом могут составлять 3–7% от годового максимума потребления мощности, или 5–11 ГВт.

Полина Смертина, Татьяна Дятел