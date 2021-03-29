Франсис Нганну наносит ответный удар

Главная категория в смешанных единоборствах получила нового короля. Чемпионом UFC, основного в MMA промоушена, в супертяжелом весе стал Франсис Нганну — феноменальный нокаутер, уложивший на настил прежнего короля, американца Стипе Миочича, во втором раунде и взявший реванш за поражение четырехлетней давности.

Этот триумф Франсиса Нганну в рамках турнира UFC 260 в Лас-Вегасе превратился в новость, которая по крайней мере в Америке оставила в густой тени все остальные новости в области спорта. И в этом на самом деле нет ничего странного, учитывая притягательность триумфатора.

Мир смешанных единоборств собрал целый отряд персонажей, обладающих поразительным магнетизмом, и недавно завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов — один из дюжины его представителей. Нганну в авангард, несомненно, входит. И не столько, разумеется, потому, что у него идеальный спортивный провенанс. Нганну может зачислить в «свои» львиная доля фанатов MMA: родился в Камеруне и никогда не забывает об африканских корнях, но с гордостью представляет в октагоне Францию и ее столицу, а живет в США, в том городе, в котором провел и важнейший бой в жизни. Главное в другом.

Именно Франсис Нганну — живое воплощение мечты рядового, не желающего искать эстетики в сложном поклонника жанра, процветание которому, как ни крути, обеспечивает в первую очередь его исключительная брутальность.

Может быть, с точки зрения профессионального боксера ударная техника Нганну так же далека от эталонной, как Париж от Лас-Вегаса, но для смешанных единоборств она экстраординарная. Даже, точнее, не техника, а чистый тоннаж — вот он наверняка вызывает зависть и у некоторых элитных супертяжей из мира бокса. Обзоры боев Нганну полны штампов, ее описывающих, вроде «кулаки-кувалды», но разве куда-то от них денешься?

Удивительный «панчерский» талант, удивительная нацеленность на нокаут помогли Франсису Нганну быстро закрепиться в UFC, быстро обрести востребованность, одержать ряд разгромных побед над знаменитостями вроде Алистара Оверима и Андре Орловского и еще в 2017 году выйти на чемпионский бой. В нем ему противостоял как раз Стипе Миочич. Тот поединок был наглядной иллюстрацией того, что и в смешанных единоборствах мощь отнюдь не единственный фактор, обеспечивающий успех, да, может, и не решающий вовсе. Впервые столкнувшийся с правильной, терпеливой защитой, с развитыми борцовскими навыками Нганну так и не обнаружил способов не то что проломить ломом воздвигнутую перед ним стенку, а хотя бы заставить ее треснуть. По итогам пяти раундов преимущество Миочича было абсолютно подавляющим. А психологический эффект от этой взбучки был настолько велик, что спустя полгода примерно в такой же стилистике Нганну уступил и Деррику Льюису — бойцу куда менее продвинутому, чем Миочич.

В принципе такие осечки могли выкинуть на свалку кого угодно. Но в истории Франсиса Нганну они были началом новой главы, перезагрузки. Пока Стипе Миочич закреплялся в статусе короля супертяжелого веса, проводя бои с еще одной бесспорной легендой Даниэлем Кормье, Нганну возвращался к верхушке. Не дать ему шанс взобраться на нее UFC просто не имел права, учитывая результаты его четырех последних боев. В них Нганну встречался с топовыми оппонентами, либо уже владевшими чемпионским титулом, либо нацеливавшимися на него,— Кертисом Блейдсом, Кейно Веласкесом, Жуниором дос Сантосом, Жаирзиньо Розенстрейком. У всех он выиграл любимым способом — нокаутом. Никто не продержался против Нганну и раунда. А дос Сантос оказался единственным, кто протянул в октагоне больше минуты. Это была такая серия, после которой не отправить Франсиса Нганну опять биться со Стипе Миочичем было бы преступлением.

А их второй бой стал убедительным доказательством того, что за четыре года с Нганну произошел фантастический рост. Тоннаж кулаков никуда не исчез, но обозреватели ESPN, описывая поединок, восторгались в первую очередь не им, а тем, как разнообразно стрелял претендент в первом раунде — по обеим ногам, в корпус, в голову, а еще как неплохо разбирался с борцовскими приемами Миочича. Тому удалось простоять немногим дольше предыдущих оппонентов Франсиса Нганну. Стипе Миочич, угодив под атаку, завершенную страшным ударом левой, рухнул во втором раунде.

Интрига в том, от чьих посягательств Нганну будет защищать так справедливо обретенный королевский статус, но, возможно, ее уже и нет. Сразу после его победы на полную катушку заработал Twitter Джона Джонса — того самого бойца, который жутко обиделся на UFC, когда прошлой осенью его скинули с верхней строчки рейтинга лучших вне зависимости от весовой категории ради того, чтобы поднять на нее уже объявившего об уходе из спорта Хабиба Нурмагомедова. Джонс славу добывал в полутяжелом весе, но уже давно сказал, что хотел бы шагнуть в супертяжелый — рост у него, кстати, вполне соответствует его параметрам. В своих постах он давал понять, что готов биться с Нганну, а Нганну, говоря о том, что в лице Джонса получает «интересный вызов», давал понять, что совершенно не возражает против такого варианта.

Алексей Доспехов