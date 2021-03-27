На «Абинском электрометаллургическом заводе» сменился генеральный директор

Николай Беседин покинул пост генерального директора ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ). Ему на смену пришел Андрей Зиновенко. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс». Известно, что ранее Андрей Зиновенко был начальником метизного цеха АЭМЗ.

ООО «Абинский электрометаллургический завод» зарегистрировано в Абинском районе в 2006 году. Основным видом деятельности является производство сортового горячекатаного проката и катанки. Бенефициаром указан Иван Демченко (сын основателя АЭМЗ, депутата Государственной Думы от Краснодарского края Ивана Демченко).

По данным системы СПАРК, выручка компании за 2019 год составила 50,2 млрд руб, чистая прибыль - 2,7 млрд руб.

Наталья Решетняк