Российские фигуристки упали на пьедестал

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал чемпионата мира. Анна Щербакова на стокгольмском первенстве завоевала золото, Елизавета Туктамышева — серебро, а Александра Трусова замкнула тройку. Ни одна из них, что примечательно, не смогла обойтись в произвольной программе без падений, однако уровень выступлений иностранных спортсменок оказался настолько низким, что даже с ошибками россиянки без особого труда обошли всех своих конкуренток.

Мировое первенство в Стокгольме завершилось для отечественных фигуристок абсолютным триумфом. Весь пьедестал — впервые в истории этого турнира — оккупировали россиянки. При этом перед началом произвольной программы насчет каждой из них существовали сомнения. Лидер Анна Щербакова накануне неудачно провела тренировку и упала на ней с большинства четверных прыжков, Елизавета Туктамышева заявила сравнительно несложный контент, а Александра Трусова должна была стартовать после полного провала в короткой программе с 12-й позиции и от авангарда сильно отставала. Тем не менее, у россиянок все равно получилось завоевать полный комплект медалей.

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, обеспечившая себе подушку безопасности в виде пяти баллов отрыва после короткой программы, стала первой. Она, похоже, все еще полностью не восстановилась после декабрьской пневмонии. Выглядела Щербакова очень болезненно и заявила всего один четверной — флип, приземлить который ей не удалось. С остальной прыжковой частью она более или менее справилась, но под конец программы фигуристку как будто бы окончательно покинули силы. Она не смогла сделать должным образом вращение, а затем крайне медленно плелась во время дорожки шагов. Со льда она вышла, тяжело дыша, но даже такое, казалось бы, далекое от идеального выступление, позволило ей опередить своих соотечественниц. На чемпионате России Щербакова с такой суммой баллов — 233,17 — не попала бы даже на пьедестал и уступила бы могучим юниоркам, которые в этом сезоне не имели права выступать на взрослых турнирах.

Елизавета Туктамышева Фото: Reuters

Серебряным призером стокгольмского чемпионата стала Елизавета Туктамышева, которая вообще не рассматривалась в качестве претендентки на медали. Ей, попавшей на мировое первенство через дополнительный отбор в финале Кубка России, прогнозировали в лучшем случае четвертое-пятое место. Шведский прокат произвольной программы был очень далек от блестящего. Хотя она смогла исполнить два тройных акселя, один из которых был в каскаде с двойным тулупом, Туктамышева допустила череду серьезных недочетов. Она упала с сольного флипа, не докрутила тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем, дорожку шагов и одно из вращений сделала только на третий уровень. Однако даже этого ей хватило для того, чтобы стать второй.

Абсолютно парадоксальным выглядит третье место Александры Трусовой. По сути, на этом чемпионате мира она провалилась. Причем провалилась дважды — сначала, что стало неожиданностью, в короткой программе, а затем, что уже было ожидаемо, в произвольной. Понятно, что ей в принципе не оставалось ничего иного, кроме как рисковать, но из пяти четверных прыжков она сделала качественно лишь один — лутц. Этот прыжок, кстати, стал единственным выполненным четверным на этом чемпионате мира, который вообще-то анонсировался как раз как их парад. Ровно столько же, то есть один четверной прыжок, был приземлен на предыдущем, двухлетней давности, мировом первенстве, когда такое количество оборотов у женщин еще считалось чем-то экстраординарным.

Александра Трусова Фото: Reuters

Другие четверные у Трусовой не получились. На флипе, который Трусова приземлила в начале программы, судейская бригада отметила неясное ребро. С сальхова фигуристка упала, со второго лутца — тоже. Каскад из четверного тулупа в связке с тройным судьи оценили на минусы. Если бы речь шла о внутрироссийских соревнованиях, то с таким прокатом о медалях можно было бы забыть, а в Стокгольме она, проиграв исключительно своим соотечественницам, пристроилась следом за ними.

Россиянки, выступившие отнюдь не на пределе своих возможностей, все равно обыграли всех иностранных соперниц с огромным превосходством. Не смогла устоять перед их напором даже японка Рика Кихира, которая считалась очень опасной оппоненткой отечественных фигуристок. В результате она даже не стала замахиваться на обещанный четверной сальхов и с двумя падениями финишировала шестой.

Екатерина Ремизова