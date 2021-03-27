Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

В Стокгольме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Первые три места заняли россиянки — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Щербакова набрала 233,17 балла и завоевала золото. Туктамышева с 220,46 балла стала второй, Трусова — третьей (217,20).

16-летняя Анна Щербакова тренируется в команде Этери Тутберидзе. Она — серебряный призер чемпионата Европы (2020), серебряный призер финала Гран-при (2019), трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021).

24-летняя Туктамышева тренируется у Алексея Мишина. Является чемпионкой мира (2015 года), серебряным призером чемпионата мира (2021), чемпионкой Европы (2015 года), бронзовым призером чемпионата Европы (2013 года).

16-летняя Трусова тренируется у Евгения Плющенко. Она — бронзовый призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата Европы (2020), бронзовый призер финала Гран-при (2019), а также серебряный призер (2019) и двукратный бронзовый призер чемпионата России (2020, 2021).

О выступлении фигуристок в Стокгольме — в материале “Ъ” «Все круги каскада».