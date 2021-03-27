Следователи приглашают финансисток

Как стало известно “Ъ”, в расследуемом СКР уже более четырех лет уголовном деле о хищении денег из лопнувшего Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) появились сразу четыре новых фигуранта. В СИЗО отправлены бывшие топ-менеджеры этого кредитного учреждения Татьяна Никитина и Екатерина Баранова, а еще двое — Лилия Миронова и Галина Лихачева — под домашний арест. Расследование же в отношении экс-председателя правления Алевтины Павловой продолжается уже более четырех лет. Следствие инкриминирует женщинам вывод из РСКБ активов на сумму более 2,3 млрд руб., фактически всех средств, которыми банк располагал на момент отзыва лицензии.

С ходатайством об аресте бывших членов правления РСКБ Татьяны Никитиной и Екатерины Барановой в Басманный райсуд Москвы обратился следователь СКР, в производстве которого находится уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Доводы в пользу их ареста были приведены стандартные — могут скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать расследованию. Еще двух бывших топ-менеджеров — Лилию Миронову и Галину Лихачеву следователь попросил поместить под домашний арест. Все четыре ходатайства рассматривала судья Евгения Николаева, которая не нашла оснований отказать представителю СКР.

Адвокаты Максим Антонов и Владимир Голубев, защищающие соответственно Лилию Миронову и Татьяну Никитину, заявили “Ъ”, что без согласия своих доверителей ситуацию комментировать не могут. Последний лишь назвал задержание и арест своей подзащитной незаконными.

По данным “Ъ”, следствие считает экс-сотрудниц банка причастными к выводу из РСКБ практически всей имевшейся в нем наличности — порядка 2,3 млрд руб. Как полагают в СКР, на протяжении как минимум 2014–2015 годов топ-менеджмент РСКБ выдавал кредиты фирмам, «обладающим признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной хозяйственной деятельности». При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении. В итоге компании в тот же день погасили перед кредиторами все задолженности, что следствие на данный момент также склонно считать выводом активов.

Стоит также отметить, что расследование этого уголовного дела СКР начал еще в ноябре 2016 года. По данным “Ъ”, основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка. А в августе 2017 года его первым фигурантом стала председатель правления РСКБ Алевтина Павлова. После того как ей предъявили обвинение в присвоении денежных средств банка, следствие ходатайствовало все в том же Басманном райсуде о заключении 60-летней пенсионерки под стражу. Впрочем, суд счел возможным ограничиться домашним арестом. Расследование почти 400-томного уголовного дела в отношении госпожи Павловой было завершено в сентябре 2019 года. Однако до суда оно до сих пор не дошло. По данным “Ъ”, после того как обвиняемая и ее защитники ознакомились с материалами дела, ими было написано ходатайство о возвращении их на доследование. В возражениях на 50 страницах, они, в частности, отметили, что следствие не представило доказательств того, что кредиты выдавались фиктивным фирмам, а их учредители и генеральные директоры даже не были допрошены. В итоге расследование уже фактически завершенного дела продолжается до сих пор. Эту информацию “Ъ” подтвердили и источники в СКР. При этом не исключено, что теперь дело в отношении Алевтины Павловой могут объединить с делом остальных фигуранток, которым, по данным “Ъ”, вменяются в вину якобы те же самые деяния, что и их бывшей коллеге. Защита бывшего председателя правления РСКБ комментировать ситуацию с уголовным преследованием своей клиентки не стала.

Отметим также, что в марте 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в банке, к бывшим контролирующим лицам РСКБ. Среди них присутствуют все фигурантки уголовного дела за исключением Галины Лихачевой. При этом сумма заявленных требований составила более 3 млрд руб.

Олег Рубникович