Киев заявил о консультациях на уровне «нормандской четверки» после обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с лидерами «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) после обстрелов в Донбассе, сообщил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович. В консультациях принимает участие глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Президент и глава офиса президента проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четверки" касательно грубого нарушения, в результате которого погибли наши военные»,— заявил господин Арестович в эфире телеканал «Украина 24» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Киев обратился к ОБСЕ, чтобы провести заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности. «Ждем ответа российской стороны»,— сказал Алексей Арестович.

«Мы видим, что единственным условием успешности дальнейших переговоров является полное прекращение огня»,— сообщил он. По словам господина Арестовича, Киев сейчас будет добиваться на всех уровнях полного прекращения огня. «Призываю всех лидеров “нормандской четверки” и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня»,— написал господин Зеленский в Twitter.

Ранее в штабе Операции объединенных сил Украины сообщили, что четверо украинских военных погибли, двое получили ранения в результате обстрела населенного пункта Шумы в Донбассе. Украинские военные обвинили в обстреле «вооруженные формирования РФ».

Напомним, Киев предложил принять на уровне «нормандской четверки» заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Договоренность о бессрочном перемирии была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. На какое-то время перемирие в зоне конфликта наступило. Но затем режим прекращения огня был нарушен.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На войну в Донбассе отправляют заявление».