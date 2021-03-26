Мантуров: коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что коммерческие электросамолеты появятся в России примерно к 2030 году. По его словам, Москва идет «где-то в ногу, а где-то даже с опережением» других стран.

«Вопрос в том, когда это будет применено уже в коммерческом плане. Объективно, в зависимости от востребованности рынка и маркетинга, я думаю, где-то к 2030 году. При этом, возможно, это произойдет и раньше»,— сказал господин Мантуров журналистам. (цитата по ТАСС).

По словам министра, первый российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 поднимется в воздух «в ближайшее время». Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что такой самолет представят на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Подробнее — в материале “Ъ” «Электросамолет на старте».