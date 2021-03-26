Сотрудников «Ремспецмоста» подозревают в мошенничестве и подлоге документов при ремонте мостов в Орле

Прокуратура Орловской области в ходе проверки выполнения работ по реконструкции моста Дружбы и Красного моста в Орле направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовных дел. В действиях сотрудников подрядной организации ООО «Ремспецмост» следствие выявило признаки использования подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ, до шести месяцев ареста) и особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В надзорном ведомстве полагают, что для участия в конкурсе на ремонт Красного моста белгородский подрядчик «в целях получения преимуществ при прочих равных условиях» представил заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие исполнение этого договора. При ремонте моста Дружбы представители подрядчика якобы похитили бюджетные средства на сумму «не менее» 1,4 млн руб. Также в прокуратуре обещают дать «уголовно-правовую оценку» действиям чиновников, принимавших работы. Расследование уголовных дел взял на контроль прокурор области Владислав Малкин.

Контракт на ремонт Красного моста между мэрией и «Ремспецмостом» был заключен в ноябре 2020 года за 1,41 млрд руб. При этом второй участник аукциона, петербургское АО «ПО "Возрождение"», пожаловался на итоги торгов в Федеральную антимонопольную службу: «сомнение» у компании вызвал представленный в заявке опыт «Ремспецммоста» по исполнению контрактов на 306,3 млн руб.

Подробнее о сложностях при ремонте Красного моста — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин