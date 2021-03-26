Суд не назначил экспертизу высказываний поддержавшего Навального курского экс-полицейского

Ленинский райсуд Курска 25 марта провел первое заседание по заявлению Руслана Агибалова о восстановлении в должности участкового уполномоченного Северо-Западного отдела полиции регионального УМВД, которую он покинул после публикации видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального и политзаключенных. Как пояснил "Ъ-Черноземье" истец, суд отказал ему в назначении экспертизы его высказываний.

«Все мои ходатайства были отклонены. Я просил провести лингвистическую экспертизу видеозаписи с моим обращением с участием эксперта из Томска,— сказал Руслан Агибалов.— Но суду оказалось достаточно справки об исследовании, сделанной экспертом МВД». Согласно этому документу, видеозапись содержала высказывания, непозволительные для полицейских.

В видеоролике, опубликованном за день до проведения митингов в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, на тот момент майор полиции Руслан Агибалов выразил поддержку политику и политзаключенным. Автор объяснил его запись анализом резонансных уголовных дел против «настоящих патриотов России» — экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, предпринимателя Анатолия Быкова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также загадочными смертями недовольных действующей властью Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого, Максима Марцинкевича, Сергея Доренко. После публикации этой видеозаписи Руслан Агибалов был уволен «по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Бывший майор, впрочем, считает, что его высказывания не заслуживают увольнения.

Следующее судебное заседание пройдет 29 марта. Истец считает, что оно может стать решающим. Также на днях Промышленный райсуд Курска принял к производству заявление управления МВД по Курской области о выселении бывшего майора из служебной квартиры. После увольнения сотрудники полиции вручили ему уведомление о расторжении 12 февраля договора найма, заключенного 17 октября 2014 года. Руслану Агибалову было предложено съехать до 17 марта. Так как он этого не сделал, ведомство обратилось в суд.

«Три дня назад я вещи перевез. После суда они настояли, чтоб я с ними поехал, последнее забрал, ключи передал под роспись. То есть все, с квартиры съехал»,— рассказал Руслан Агибалов. По его словам, суд не уведомлял его о ходе дела о выселении. Согласно картотеке дел, собеседование со сторонами назначено на 5 апреля.

Подробнее о разбирательствах с участием Руслана Агибалова — в публикации “Ъ”.

Сергей Толмачев