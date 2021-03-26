Сбер представил умные девайсы СберБокс и СберПортал на фестивале «От Винта» Сбербанк выступил партнером международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «ОТ ВИНТА!», проходящего в Краснодаре.

Событие собрало 700 участников, которые представили свыше 500 изобретений науки и техники. Сбер презентовал работу голосовых ассистентов «Салют» и продемонстрировал SberBox и SberPortal, а также сотрудники банка познакомили участников форума с компаниями экосистемы Сбер.

Умная ТВ-приставка SberBox позволяет смотреть большое число ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео, слушать музыку, играть в игры на большом экране. Дисплей SberPortal поддерживает управление «умным» домом, позволяет слушать музыку, смотреть фильмы, совершать видеовызовы, играть в аркады, головоломки и другие игры. С помощью девайсов пользователь может делегировать различные задачи виртуальному помощнику из семейства «Салют», понимающему голосовые команды.

В рамках фестиваля Сбер учредил собственную номинацию «Лидер инноваций» и наградил авторов лучших работ. Ими стали школьники и студенты из Севастополя, Краснодарского и Камчатского края. В подарок молодые ученые получили сувениры от Сбера и SberBox.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея: «Фестиваль «От Винта» - платформа, которая объединяет талантливую молодежь нашей страны, привлекает интерес школьников и студентов к научно-технической сфере. Здесь бизнес, ученые и власть вместе разрабатывают решения актуальных вопросов развития инновационной среды. Сбер как одна из лидирующих финтех компаний реализует специальные программы и акселераторы для молодых ученых и разработчиков: международная программа Sber500 в партнерстве с 500 Startups, программа для сотрудников SberUp, студенческий акселератор SberStudent. Участие в этих акселераторах позволяет молодым ученым и предпринимателям находить финансирование для своих изобретений и учиться монетизировать свои разработки у действующих экспертов отрасли».