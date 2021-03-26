Болгария вернула Муху

Болгарские правоохранители передали России двух фигурантов уголовных дел об убийстве. Один из них — предполагаемый киллер ОПГ «Перваки» из Казани Владислав Мухин, обвиняемый в убийстве 23-летней давности. Считается, что долгие годы он скрывался в Израиле, но в прошлом году был задержан при попытке пересечь границу Болгарии. Предполагаемых лидеров ОПГ до сих пор не смогли осудить — в 2013 году присяжные вынесли им оправдательный приговор. Однако пару лет назад следователи начали новое расследование о громких убийствах в Казани в 1980–1990-х годах.

Об экстрадиции из Болгарии в Россию фигурантов уголовных дел об особо тяжких преступлениях сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, болгарские коллеги сегодня в Софии передали сотрудникам нацбюро Интерпола и российского ФСИН обвиняемого в убийстве и бандитизме (ст. 105 и 209 УК РФ) Владислава Мухина, а также осужденного Андрея Данилова.

Владислав Мухин (криминальное прозвище Муха) известен как активный участник ОПГ «Перваки». Группировка действовала с 1980-х годов на территории Приволжского района Казани, а в конце 1990-х разделилась на несколько «бригад», в том числе «бригаду Феди» (названа по прозвищу предполагаемого лидера Фирдината Юсупова).

Сам Мухин считался главным киллером «Перваков».

Его обвиняют в убийстве лидера противоборствующей ОПГ «Калуга» Вячеслава Татарова (известен по кличке Янис).

По данным МВД, тело Татарова с огнестрельными ранениями нашли в 1998 году в Казани, на улице Толстого, в автомобиле. «Компетентными органами было возбуждено уголовное дело, а Мухин привлечен в качестве обвиняемого»,— отмечают в министерстве. Вместе с тем Мухин успел скрыться от правоохранительных органов.

Считается, что Владислав Мухин сначала находился в Молдавии и Израиле, а в Болгарию прилетел 27 августа 2020 года (к тому времени, с 2014 года, он находился в международном розыске).

У пограничников вызвал подозрения паспорт израильского гражданина, который в итоге оказался поддельным, сообщали болгарские СМИ.

После того как было установлено, что задержанный разыскивается по обвинению в убийстве, его экстрадицию запросила Россия. При этом сам Мухин был против своего возращения домой.

Отметим, что само дело «Перваков» в 2013 году завершилось оправдательным приговором. Предполагаемых участников банды (помимо Юсупова, это Валентин Лукоянов и Сергей Сардаев) обвиняли в шести убийствах. Самое громкое — когда в 1999 году в подъезде своего дома был расстрелян сын кадрового офицера КГБ казанский предприниматель Тимур Атнагулов (был учредителем «Русского радио» в Казани и дилером КамАЗа).

Однако присяжные впервые за всю историю борьбы с группировками в республике признали тогда недоказанной вину всех подсудимых по всем вменяемым им в вину эпизодам (хотя один из подсудимых вину полностью признал).

Судья констатировал, что не был доказан сам факт существования банды.

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин называл оправдание обвиняемых «проколом правоохранительной системы». «Думаю, сомнений в том, что группировка "Перваки" существовала, а ее участники совершали тяжкие преступления, ни у кого нет»,— говорил министр. Позднее прокуратуре удалось отменить оправдательное решение, но новый приговор так и не был вынесен. Дело «Перваков» начали заново расследовать в 2019 году, когда появились новые обстоятельства дела. Продолжается следствие. Возможно, Владислав Мухин станет ключевым свидетелем по новому делу.

Что касается второго экстрадируемого — Андрея Данилова, то его уже осудили заочно к 19 годам лишения свободы за убийство, приготовление к нему и незаконный оборот оружия (ст. 105, ст. 30 и ст. 222 УК РФ), совершенные в 2005 году. По данным МВД, Данилов выполнял заказ своего знакомого в Череповце, который «занял деньги у местной предпринимательницы в целях реализации проекта по строительству многоэтажных гаражей», однако долг возвращать не хотел. Данилов напал на женщину в ее квартире, но та успела нажать кнопку сигнализации. В результате под огонь попали не только предпринимательница, но и два сотрудника ЧОПа. Один из них погиб. Женщина и второй охранник смогли выжить после оказания помощи в больнице. Данилов скрылся, в Болгарии его задержали в июле 2020 года.

Кирилл Антонов, Казань