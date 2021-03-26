Болгария вернула Муху

Болгарские правоохранители передали России двух фигурантов уголовных дел об убийстве. Один из них — предполагаемый киллер ОПГ «Перваки» из Казани Владислав Мухин, обвиняемый в убийстве 23-летней давности. Считается, что долгие годы он скрывался в Израиле, но в прошлом году был задержан при попытке пересечь границу Болгарии. Предполагаемых лидеров ОПГ до сих пор не смогли осудить — в 2013 году присяжные вынесли им оправдательный приговор. Однако пару лет назад следователи начали новое расследование о громких убийствах в Казани в 1980–1990-х годах.
Об экстрадиции из Болгарии в Россию фигурантов уголовных дел об особо тяжких преступлениях сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, болгарские коллеги сегодня в Софии передали сотрудникам нацбюро Интерпола и российского ФСИН обвиняемого в убийстве и бандитизме (ст. 105 и 209 УК РФ) Владислава Мухина, а также осужденного Андрея Данилова.
Владислав Мухин (криминальное прозвище Муха) известен как активный участник ОПГ «Перваки». Группировка действовала с 1980-х годов на территории Приволжского района Казани, а в конце 1990-х разделилась на несколько «бригад», в том числе «бригаду Феди» (названа по прозвищу предполагаемого лидера Фирдината Юсупова).
Сам Мухин считался главным киллером «Перваков».
По данным МВД, тело Татарова с огнестрельными ранениями нашли в 1998 году в Казани, на улице Толстого, в автомобиле. «Компетентными органами было возбуждено уголовное дело, а Мухин привлечен в качестве обвиняемого»,— отмечают в министерстве. Вместе с тем Мухин успел скрыться от правоохранительных органов.
Считается, что Владислав Мухин сначала находился в Молдавии и Израиле, а в Болгарию прилетел 27 августа 2020 года (к тому времени, с 2014 года, он находился в международном розыске).
После того как было установлено, что задержанный разыскивается по обвинению в убийстве, его экстрадицию запросила Россия. При этом сам Мухин был против своего возращения домой.
Отметим, что само дело «Перваков» в 2013 году завершилось оправдательным приговором. Предполагаемых участников банды (помимо Юсупова, это Валентин Лукоянов и Сергей Сардаев) обвиняли в шести убийствах. Самое громкое — когда в 1999 году в подъезде своего дома был расстрелян сын кадрового офицера КГБ казанский предприниматель Тимур Атнагулов (был учредителем «Русского радио» в Казани и дилером КамАЗа).
Судья констатировал, что не был доказан сам факт существования банды.
Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин называл оправдание обвиняемых «проколом правоохранительной системы». «Думаю, сомнений в том, что группировка "Перваки" существовала, а ее участники совершали тяжкие преступления, ни у кого нет»,— говорил министр. Позднее прокуратуре удалось отменить оправдательное решение, но новый приговор так и не был вынесен. Дело «Перваков» начали заново расследовать в 2019 году, когда появились новые обстоятельства дела. Продолжается следствие. Возможно, Владислав Мухин станет ключевым свидетелем по новому делу.
Что касается второго экстрадируемого — Андрея Данилова, то его уже осудили заочно к 19 годам лишения свободы за убийство, приготовление к нему и незаконный оборот оружия (ст. 105, ст. 30 и ст. 222 УК РФ), совершенные в 2005 году. По данным МВД, Данилов выполнял заказ своего знакомого в Череповце, который «занял деньги у местной предпринимательницы в целях реализации проекта по строительству многоэтажных гаражей», однако долг возвращать не хотел. Данилов напал на женщину в ее квартире, но та успела нажать кнопку сигнализации. В результате под огонь попали не только предпринимательница, но и два сотрудника ЧОПа. Один из них погиб. Женщина и второй охранник смогли выжить после оказания помощи в больнице. Данилов скрылся, в Болгарии его задержали в июле 2020 года.