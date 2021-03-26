В Краснодарском крае трое оперуполномоченных МВД получили сроки за избиение задержанных

Белореченский районный суд Краснодарского края вынес приговор троим оперуполномоченным районного отдела МВД, которые признаны виновными в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, они в помещении ОМВД избили двоих задержанных, требуя признаться в угоне автомобиля. Каждый из подсудимых получил наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом после освобождения службы в органах МВД на срок два года, сообщила пресс-служба краевого суда.

По данным на сайте районного суда, фигурантами дела являются Валерий Гребенкин, Роман Калачев и Артем Смирнов. Инцидент с участием оперативников уголовного розыска произошел в феврале 2018 года, в отдел полиции обратился местный житель и сообщил об угоне его автомобиля ВАЗ-2107. Получив сведения о возможной причастности к краже машины двоих местных жителей, полицейские доставили их в отдел, где применили к задержанным физическую силу, нанеся им множественные удары по голове и телу, требуя дать признательные показания.

В ходе следствия и суда Валерий Гребенкин, Роман Калачев и Артем Смирнов свою вину не признали.

Анна Перова, Краснодар