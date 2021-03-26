Международная выставка по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia

На выставке вы познакомитесь с новейшими ингредиентами, инновационными лекарствами, продукцией, оборудованием и сервисами для фармацевтического рынка.
Среди участников выставки: «Брайт Вэй», IMCoPharma, «Аквахром», «Реаторг», «Миллаб», «Лонг Шенг Фарма Рус», ГК «Фармтех», «Физлабприбор», «СРЛ Кемикал», «Синофармтех», «АКСО-Рус», Asahi Kasei Bioprocess Europe S.A/N.V., Humble Healthcaare Ltd. и другие компании.
IPhEB Russia:
• Репутация маркетплейса № 1 фармацевтического рынка, функционального питания и БАД;
• Идеальные условия для проведения прямых переговоров с крупнейшими фармацевтическими компаниями;
• Охват максимально широкого спектра продукции фармацевтического рынка;
• Последние тренды фармацевтической индустрии;
• Сокращение временных затрат, упрощение взаимодействия и максимальная доступность поставщиков и покупателей.
Участники и посетители мероприятия соберутся вместе, чтобы представить новинки фармацевтики, биоиндустрии, медицины и здравоохранения, поделиться опытом, познакомиться и обсудить будущее российского фармацевтического рынка.
Получить пригласительный билет можно на сайте мероприятия.
Организатор: выставочное объединение «Рестэк».
Место проведения: КВЦ «Экспофорум», павильон H.
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