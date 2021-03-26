«Не понимаю, как можно человеку в своей стране запретить ходить по улицам» Евгения Ройзмана оштрафовали за шествия в поддержку Навального

Октябрьский районный суд дважды признал виновным экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за нарушение порядка проведения незаконных акций 23 и 31 января в Екатеринбурге в поддержку Алексея Навального. Суд назначил ему штраф на общую сумму 40 тыс. руб. Несмотря на это Евгений Ройзман свою вину не признал и заявил, что примет участие в следующей аналогичной акции. Его защитник Юлия Федотова заявила, что они намерены оспаривать решения суда и готовы дойти до ЕСПЧ.

Евгения Ройзмана обвинили по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в шествиях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Поскольку экс-мэра судили за участие в двух акциях, то дела разделили и провели два идентичных заседания одно за другим. Защита господина Ройзмана заявляла два ходатайства — об участии в судебном заседании представителя прокуратуры Октябрьского района, а также ходатайство о признать недопустимыми шести доказательств. Оба ходатайства были отклонены.

Свою вину господин Ройзман не признал, а на вопрос судьи, почему он не ушел с места проведения акции после требований о прекращении мероприятия и просьбу полиции разойтись, ответил, что считает эти требования незаконными, так как они не соотносятся с Конституцией.

«23 января я шел пешком от улицы Энгельса и дошел туда, где собралось много людей на Октябрьской площади. Я находился там сознательно, единственное, что мне могло помешать туда прийти – это если бы я находился под домашним арестом, но я свободный человек, в свободной стране. Никто не может запретить мне — гражданину России находиться на улице, когда я считаю нужным. Это мое право, оно даровано мне Конституцией. Я не сделал ничего плохого. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю»,— заявил в суде господин Ройзман.

Его защитник Юлия Федотова заявила, что суд над Евгением Ройзманом проходит лишь из-за значимости его фигуры.

«Только потому что это единственный всенародно избранный мэр города миллионика, который открыто поддерживал оппозицию, открыто критиковал действия федерального центра и региональных властей. И именно в этом его общественная опасность, а не в том, что он вышел на митинг. Власть видит в нем реальную угрозу»,— заявила Юлия Федотова, добавив, что производство по административному делу должно быть прекращено.

Что касается акции 31 января господин Ройзман пояснил, что он также дошел до Октябрьской площади, а потом ушел. «Единственный был эксцесс – жесточайший, который мог привести к трагическим последствиям, когда Росгвардия вытеснила несколько тысяч человек на лед. Это дикие действия, ничем неспровоцированные, которые подвергли опасности огромное количество людей»,— рассказал он. Он также отметил, что полицейские работали грамотно. «Я подходил и благодарил их, но я не могу этого сказать про Росгвардию»,— добавил политик.

В итоге суд признал Евгения Ройзмана виновным по обоим административным делам и назначил штраф в размере 20 тыс. руб. за каждую из акций. Защита намерена обжаловать решение суда и готова дойти до ЕСПЧ.

«Я не понимаю, как можно человеку в своей стране, в своем городе запретить ходить по улицам. Еще раз скажу, что никто не имеет права запретить гражданам России собираться мирно и без оружия»,— высказался после суда экс-мэр.

На вопрос журналистов планирует ли он свое участие в весенней акции в поддержку Навального, Евгений Ройзман ответил положительно. Стоит отметить, что за повторное правонарушение по аналогичной статье, ему может грозить уголовное преследование.

По мнению политолога Сергея Мошкина, судебные решения не окажут отрицательного влияния на рейтинг политика.

«Это только придает ему большую известность, и (создает) образ жертвы режима. Существенного ущерба ему это не принесет»,— рассказал Сергей Мошкин.

По мнению политолога, решения суда не окажут никакого влияния на возможность участия Евгения Ройзмана в выборах в Госдуму. «Идти от партии – это большой риск, его не допустят и на партию надавят, идти самовыдвиженцем и собрать подписи – это обрекать себя на не регистрацию. Насколько я знаю, он решения не принял, осознавая все эти риски. Если он пойдет и его зарегистрируют, то он выиграет любого кандидата», — заключил господин Мошкин.

Мария Игнатова