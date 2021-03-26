Песков счел отсутствие вопросов о России на пресс-конференции Байдена «ремиссией русофобских настроений»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удовлетворен отсутствием вопросов американских журналистов о России на вчерашней пресс-конференции президента США Джозефа Байдена. По мнению господина Пескова, это может означать снижение русофобских настроений. Он также прокомментировал слова господина Байдена о том, что российский и китайский президенты — приверженцы автократий.

«Мы знаем, что США считают свою демократию единственно верной. И мы знаем, что США никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру,— сказал господин Песков во время пресс-колла.— В этом плане действительно мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны. И Москва, и Пекин против такого демократизаторства».

По мнению господина Пескова, каждая страна имеет демократию, «которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу». «В этом плане мы всегда с уважением относились и будем относиться к такому укладу каждой из стран»,— сказал он.

«В целом можно с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских таких припадках. Это хорошо»,— добавил Дмитрий Песков.

В Белом доме в четверг прошла первая полномасштабная пресс-конференция президента США. Господин Байден рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о намерении баллотироваться на следующий срок. О России он вспомнил лишь один раз, при этом много критиковал КНР. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает».

О выступлении американского президента — в материале “Ъ” «Джо Байден вышел к прессе».