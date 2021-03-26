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СКР возбудил дело из-за размещенного зараженного грунта на площадке метзавода в Кузбассе

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту размещения зараженного почвогрунта на территории Беловского цинкового завода по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Как сообщил бывший конкурсный управляющий ОАО «Беловский цинковый завод» (БЦЗ) Георгий Антонов, размещение зараженного грунта произошло еще в 2015 году, когда на заводе проводилась ликвидация «прошлого экологического ущерба на территории Беловского цинкового завода» (к тому времени предприятие не вело производственную деятельность около 10 лет) с финансированием из федерального бюджета. Она предусматривала вывоз загрязненного почвогрунта на специальный полигон для опасных отходов и рекультивацию территории в 4,4 га. Заказчиком по госконтракту выступило ФГБУ «ВНИИ Экология», исполнителем — саратовское ООО «ВНИИТОНХиБТ».

По данным Георгия Антонова, который в 2012-2017 годах был конкурсным управляющим БЦЗ, главная часть работ не была выполнена — опасный грунт, зараженный отходами производства, не был вывезен с территории завода и утилизован в соответствии с требованиями законодательства. Он, по информации бывшего управляющего, был просто вынут, сложен в нескольких метрах от выемки, и оставлен на территории завода, расположенной в центре города. В феврале 2018 года было проведено экспертное обследование этого грунта, которое показало, что его образцы по суммарному загрязнению являются чрезвычайно опасными: отмечен высокий уровень загрязнения тяжелыми металлами — цинком и ртутью. Несмотря на то, что, по оценке Георгия Антонова, «задачи федеральной целевой программы» на БЦЗ не были решены, все работы были приняты заказчиком.

Игорь Лавренков, Кемерово


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