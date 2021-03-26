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На воду спущена дизель-электрическая подлодка «Магадан»

В Петербурге за Адмиралтейских верфях на воду спущена дизель-электрическая подлодка «Магадан» проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

По данным пресс-службы предприятия, ДЭП была заложена 1 ноября 2019 года. Корабль готов более чем на 80%. Контракт на строительство серии дизель-электрических подлодок был подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

Гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков в ходе церемонии спуска корабля подлодка будет передана ВМФ до 25 ноября.

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