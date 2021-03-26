Volkswagen анонсировал новое поколение пикапа Amarok

Компания Volkswagen анонсировала новое поколение пикапа Amarok, представив тизер модели.

The new #Amarok will result from the cooperation with @Ford in the next year. With a new design sketch, #VWCV CEO underlined the clear aim: "This will not only be a great pick-up truck. This will also be a real Volkswagen with a clear signature in technology and design." #amc2021 pic.twitter.com/PWi0grbKCN — Volkswagen Commercial Vehicles (@VWCV_official) March 25, 2021

Как подтвердил немецкий автопроизводитель, опубликовавший на официальной странице в Twitter рисунок новинки, следующее поколение пикапа Volkswagen Amarok будет построено на основе нового Ford Ranger. При этом Volkswagen превратит новый Caddy, который был представлен зимой 2020 года, в коммерческую модель для американской марки.

Напомним, о создании альянса Volkswagen и Ford было объявлено в декабре 2018 года. Первой совместной моделью станет новый Volkswagen Amarok, производство которого на мощностях Ford начнется в 2022 году.