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Volkswagen анонсировал новое поколение пикапа Amarok

Компания Volkswagen анонсировала новое поколение пикапа Amarok, представив тизер модели.

Как подтвердил немецкий автопроизводитель, опубликовавший на официальной странице в Twitter рисунок новинки, следующее поколение пикапа Volkswagen Amarok будет построено на основе нового Ford Ranger. При этом Volkswagen превратит новый Caddy, который был представлен зимой 2020 года, в коммерческую модель для американской марки.

Напомним, о создании альянса Volkswagen и Ford было объявлено в декабре 2018 года. Первой совместной моделью станет новый Volkswagen Amarok, производство которого на мощностях Ford начнется в 2022 году.

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