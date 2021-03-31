Вызов или шанс

Пандемия коронавируса заметно изменила ландшафт платежного рынка — на спрос и предложение существенное влияние оказал режим самоизоляции и удаленной работы. О том, какие платежные сервисы и инструменты будут определять развитие рынка в ближайшие годы, рассказывает Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

В 2019 году в мире заговорили о «русском чуде», когда подсчитали, что по итогам 2010–2018 годов количество безналичных карточных транзакций в России выросло почти в 30 раз. За этот же период лидеры среди европейских стран показали двух-трехкратный рост. В 2020 году этот рост в России продолжился. Согласно данным доклада BCG, подготовленного на основании сведений, предоставленных SWIFT, за полгода, с конца 2019 года до середины 2020 года, половина тех, кто все еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты. Ненамного опережают Россию по доле потребителей, перешедших на безнал, только Великобритания, Канада и Австралия.

Это очень приятные и оптимистичные данные, тем более что, по прогнозам аналитиков, на ближайшие пять лет Россия останется лидером по совокупным среднегодовым темпам роста выручки (CAGR) от транзакционного банковского обслуживания.

Стоит отметить, что в России электронная торговля также получила серьезный импульс развития в период пандемии. Банки начали разрабатывать собственные решения для удовлетворения все возрастающего спроса на подключение к интернет-эквайрингу, принимая во внимание, что услуга должна быть простой и недорогой. Во время весенней пандемии обороты в этом направлении увеличились вдвое, и сейчас они продолжают расти.

Одним из наиболее актуальных инструментов во время самоизоляции в России стала цифровая карта. Ее можно выпустить удаленно и начать пользоваться, не посещая банк. Ведь если семья оказалась вынуждена сесть на карантин, то для нее единственным вариантом совершения покупок остается заказ товаров онлайн. В период первой волны пандемии и особенно строгих ограничений все онлайн-магазины и службы доставки перестали принимать наличные, перейдя на онлайн-оплату.

После смягчения ограничений и по мере постепенного открытия торговых центров, когда стали расти обороты и в офлайне, начал набирать популярность сервис по предоставлению эквайринга без открытия счета для ведения расчетно-кассового обслуживания. Эквайринг без открытия расчетного счета особенно оценили небольшие ритейлеры: теперь для подключения сервиса им не нужно менять банк или открывать дополнительные счета в новом банке.

Бесконтактные способы платежа сегодня остаются самыми популярными как наиболее гигиеничные, в том числе и с помощью телефонов и все тех же цифровых карт. При этом оплата телефоном необязательно означает оплату картой. Банки с начала 2020 года позволяют с помощью собственных приложений совершать оплату покупок по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). Куайринг зарабатывает все большую популярность благодаря своей простоте и существенной дешевизне по сравнению с классическим эквайрингом. Куайринг вполне может заменить «переводы на карту». С октября все системно значимые банки должны подключить у себя функцию оплаты по QR-коду. Еще больше популярности куайринга должны поспособствовать программы лояльности при оплате через СБП, которые сегодня разрабатывают различные торгово-сервисные предприятия. Пока большинство предпринимателей не ставят перед собой задачи стимулировать клиентов скидками, но они неизбежно появятся для стимулирования покупателей перейти на оплату по QR-коду, поскольку в этом случае предприниматель платит комиссию за прием платежа в пять раз ниже, чем при классическом эквайринге. Вполне возможно, что скоро заплатить через СБП можно будет везде и за все — как за бытовую технику в магазине, так и за стакан кофе в автомате.

Но все это, даже куайринг, который для России является достаточно новым способом платежа, все же в той или иной степени относится к классическим банковским сервисам. Пусть некоторые из них инновационные, существенно изменяющие клиентский опыт, но тем не менее они остаются по внутренней своей сути стандартными банковскими операциями.

Между тем Банк России уже анонсировал появление в этом году пилота новой платежной сущности, которая должна кардинально изменить отечественный рынок,— цифровой рубль. Это третья форма валюты, сочетающая в себе свойства наличного рубля (возможность оплаты офлайн) и безналичного рубля (возможность удаленной оплаты). При этом он будет построен на платформе блокчейн, что обеспечит полную прозрачность операций с цифровым рублем. Главное его отличие заключается в том, что выпускаться и учитываться цифровые рубли будут самим Банком России, а участники рынка станут просто посредниками в расчетах. Причем этими финансовыми посредниками смогут стать не только банки. Таким образом, количество активных участников платежного рынка заметно расширится, и конкуренция многократно увеличится. И в этой ситуации шанс получат те компании и банки, которые активнее других внедряют самые передовые сервисы и платежные инструменты.

Ирина Кузьмина, директор Делобанка