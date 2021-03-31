Индикаторы

Разворот ставки

После трех лет снижения ключевой ставки 19 марта совет директоров Банка России принял решение ее повысить на 0,25 процентного пункта, до 4,5%. Свое решение ЦБ обосновал ростом инфляции выше прогнозов и скорейшим, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса. Ранее эксперты ожидали понижения ставки до рекордных 4%. Теперь же вслед за ключевой ставкой банки могут повысить ставки по кредитам и вкладам.

Подробнее о причинах и последствиях повышения ключевой ставки читайте в статье «Шаг вперед и пять в уме».

Клиенты на вырост

36,5 млн клиентских записей в российских банках принадлежат молодым людям в возрасте до 29 лет, подсчитали в Frank RG. Из них 755 тыс.— дети до 13 лет, 13 млн — молодежь до 21 года, 23 млн — до 29 лет. Судя по исследованию, молодежь приходит в банки чаще — за дебетовыми и кредитными картами. Эксперты считают эту аудиторию не очень платежеспособной, но весьма перспективной. Поддержку в борьбе за молодых клиентов банки ищут в рэперах. Один из недавних примеров — Моргенштерн, который подписал контракт с Альфа-банком.

Как банки привлекают на свою сторону молодежных идолов, читайте в статье «Банки в стиле рэп».

Универсалы лидируют

По данным агентства «Автостат», в 2020 году в России было продано 776 тыс. автомобилей в кузове универсал, что составляет 52% всех продаж новых автомобилей. Седанов было продано 439 тыс., что составило 29,5% всех продаж. Третий по популярности тип кузова — хетчбэк и лифтбэк (258 тыс., или 17%). Нишевые позиции занимают пикапы (8,8 тыс., или 0,6% продаж), купе, кабриолеты, родстеры, которых было продано в прошлом году 3,3 тыс. единиц (0,2% от числа всех продаж).

Как правильно выбрать тип кузова авто, читайте в статье «Страна седанов».

На чем экономят россияне

Объемы трат россиян на покупки восстанавливаются, судя по исследованиям «Ромира». Специалисты The Conference Board и Nielsen отмечают, что пандемия научила людей экономить. Судя по опросам, чаще всего люди экономят на одежде (61% опрошенных), на покупке продуктов — 57% и на покупке бытовой техники — 42%. Ради сохранения объемов продаж крупные торговые сети готовы придержать цены и даже пойти на скидки.

Где планируются скидки, читайте в статье «Гардероб растет в цене».