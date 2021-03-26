«Работа.ру»: 23% россиян сменили профессию в период пандемии

Около четверти россиян (23%) за период с марта 2020 года по февраль 2021-го поменяли профессию, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру». 77% граждан профессию менять не стали.

Чаще всего меняли профессию сотрудники сферы производства и промышленности — так поступили 19% респондентов. Многие из них перешли в строительство (9%), транспорт (7%) и охрану (6%).

В сферах строительства и транспорта поменяли работу по 11% опрошенных. Занятые в строительстве часто выбирали сферы производства и промышленности (13%), транспорта (7%) и ресторанов (4%). Транспорт и логистику поменяли на строительство 11% участников опроса, на производство и промышленность — 9%, а на ритейл — 5%.

По 5% россиян в сферах банков и финансов, ресторанов и кафе, а также в сфере образования решили поменять работу. 11% опрошенных из банковской сферы нашли работу в строительной отрасли, 9% — в производстве и промышленности, а 2% — в IT. Из ресторанного бизнеса 7% граждан перешли в транспорт, 6% — в ритейл, а 3% — в строительство. Вместо работы в сфере образования люди чаще выбирали работу в IT (6%), маркетинге (5%) и ретейл (3%).

Среди охраны и IT-специалистов сменили род деятельности по 4% респондентов. Еще по 3% поменяли работу в маркетинге, медицине и ритейле.

Опрос проводился в марте 2021 года во всех округах России. В нем поучаствовали более 9 тыс. человек.