«Динамо» не поделилось трофеем с «Зенитом»

Победой московского «Динамо» завершился российский финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), в котором ему противостоял санкт-петербургский «Зенит». Выиграв дома первый матч в пяти сетах, бело-голубые одолели соперника и на его площадке — 3:1. «Динамо» завоевало свой третий Кубок ЕКВ, а всего российские и советские клубы брали этот трофей восемь раз.

В отличие от Лиги чемпионов, где российские клубы в текущем сезоне выступили неудачно и даже имевший, казалось бы, все шансы пробиться в финал казанский «Зенит» не сумел сделать это, во втором по значимости еврокубковом турнире для них все сложилось идеально, и в решающем противостоянии оказались две отечественные команды. Московское «Динамо» ранее уже дважды добивалось успеха в Кубке ЕКВ. Для молодого петербуржского «Зенита» это был первый в истории заход на столь серьезный международный трофей, хотя в конце 1980-х годов его два раза завоевал ленинградский «Автомобилист», который в каком-то смысле можно считать предком нынешнего «Зенита». В прошлом сезоне петербуржцы, кстати, добрались до полуфинала Кубка ЕКВ, но турнир так и не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Первый финальный матч в Москве завершился в пользу «Динамо», но с удобным для «Зенита» счетом 2:3. Соответственно в ответной встрече у себя в Санкт-Петербурге его устраивала победа в трех или четырех партиях, да и в случае зеркального выигрыша на тай-брейке оставалась бы возможность вытащить счастливый билет в золотом сете. Однако фаворитом все равно было «Динамо». Так получилось, что в этом сезоне команды уже трижды встречались на берегах Невы и всякий раз верх брали москвичи, причем без особых вопросов. Так произошло в декабрьском финале Кубка России, а потом и в двух матчах регулярного чемпионата, которые по организационным причинам состоялись 6 и 7 февраля. Да и вообще «Динамо» сейчас переживает ренессанс и убедительно выиграло «регулярку» при высочайшем уровне конкуренции.

К тому же «Зенит» ослабили травмы двух важных игроков — Виктора Полетаева и Ореола Камехо. Кубинец уже вернулся в строй, но не успел набрать боевую форму и, например, в московском матче появлялся на площадке эпизодически. Наставник петербуржцев Туомас Саммелвуо надеялся и на возвращение своего основного диагонального, но он пропустил и вторую финальную встречу. Впрочем, Иван Подребинкин сумел компенсировать отсутствие Полетаева. Да и Камехо неожиданно здорово вошел в эту игру со скамейки запасных.

Первый сет хозяева уступили 21:25, сразу отдав инициативу сопернику, который от начала и до конца вел в счете. «Динамо» буквально подавило «Зенит» мощью своих атак, причем основная угроза исходила даже не от главного бомбардира бело-голубых Цветана Соколова, а от доигровщиков Ярослава Подлесных и Антона Семышева. Кстати, 23-летний Семышев вытеснил из стартового состава весьма качественного бельгийского легионера Сэма Деру и блистательно провел второй финальный матч. В первой партии он забивал со стопроцентной эффективностью и добыл восемь очков. Еще шесть прибавил Подлесных, который вдобавок цементировал прием.

«Зенит» поначалу держался в основном благодаря Подребинкину, но во втором сете на подмогу ему и Егору Клюке вышел Камехо, заменивший Кирилла Урсова, после чего петербуржцы тоже заметно прибавили в нападении и вообще почувствовали себя гораздо увереннее. Они тут же совершили рывок 4:0 и догнали москвичей, которые опять создали отрыв в дебюте. Хозяева даже немного полидировали, однако у них возникли большие проблемы на планирующей подаче Вадима Лихошерстова, и «Динамо» убежало вперед на три очка, а вскоре после силового эйса Павла Панкова этот перевес вырос до пяти баллов — 20:15. Казалось, и эта партия достанется гостям. Но «Зенит» проявил завидные морально-волевые качества, ликвидировал гандикап и заработал двойной сетбол, причем 24-е очко выиграл каким-то сумасшедшим образом, когда центральный Иван Яковлев сначала спас мяч в защите, подбив его уже из-за рекламных щитов, а затем прибежал к сетке и заблокировал оппонента. В итоге петербуржцы вытащили и практически проигранный сет — 25:23.

Фото: Пресс-служба ВК «Динамо»

Команды зарубились и в следующем отрезке матча. Его героем стал Подлесных, хотя и Семышев по-прежнему собирал очки, раз за разом выпутываясь из сложных ситуаций. Но и Подребинкин продолжал работать как автомат, и Камехо действовал очень полезно. В середине партии «Динамо» вроде бы вырвалось вперед на три мяча, а сетбол первым получил «Зенит». На втором сетболе Камехо мог все решить, но не попал по рукам блокирующих. Упустили хозяева и третий сетбол, а потом при равенстве 26:26 Подлесных зачехлил Подребинкина, подавать пошел Соколов и, как по заказу, сделал эйс. От него ожидали силовую, а он выдал укороченную. В целом для звездного болгарского диагонального это была не лучшая игра, и реализация у него составила всего 39%. Тем не менее Соколов делал разницу, и именно он оформил победу, наверное, в ключевой третьей партии — 28:26.

Петербуржцы, конечно, рук не опустили, однако их положение ухудшилось, отступать им было уже некуда, тогда как москвичи как минимум на золотой сет наиграли. Гости могли позволить себе больше риска и вообще уже почуяли запах добычи. В четвертом сете «Зенит» потянул за собой Клюка, забивший несколько мячей. У «Динамо» в какой-то момент чуть просел Семышев. Однако Панков старался не загонять своих нападающих и более-менее равномерно нагружать их. При этом связующий бело-голубых в нужный момент включил подачу и буквально в щепки разнес прием противника. Благодаря двум подряд эйсам Панкова, когда мяч со свистом пролетал сквозь принимающих, динамовцы обеспечили себе преимущество, которое скоро достигло четырех очков — 22:18. Саммелвуо даже не смог остановить их тайм-аутами. Но его подопечные снова продемонстрировали характер и отложили развязку на концовку. При счете 23:23 Семышев, показавший фантастические для такого матча 71% эффективности, принес «Динамо» матчбол. Клюка его отыграл. Затем Соколов реализовал атаку, а точку в финале эффектным эйсом поставил Панков — 26:24. Кстати, именно по подачам навылет москвичи существенно превзошли «Зенит» — 12:3. Ну и Семышев с Подлесных петербуржцам прилично насолили, набрав по 24 очка.

Александр Ильин