Юлия Галямина осталась без мандата

Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский в четверг лишил мандата оппозиционного политика Юлию Галямину. Причиной стал приговор, назначенный госпоже Галяминой по «дадинской» ст. 212.1 УК за «неоднократное нарушение правил проведения митинга» — два года условно. До истечения этого срока она не сможет преподавать, выдвигаться на выборах и занимать выборные должности. Юлия Галямина считает решение депутатов незаконным и намерена его обжаловать.

Желающие поддержать Юлию Галямину, которых она приглашала за несколько дней до заседания, не смогли на него попасть — за час до его начала территория администрации Тимирязевского округа была перекрыта. В здание администрации также не пустили помощника госпожи Галяминой и нескольких жителей округа. В ответ на это депутат отказалась участвовать в заседании и осталась на улице.

Она сообщила собравшимся сторонникам, что опубликовала итоговый отчет о своей депутатской деятельности с сентября 2017 по март 2021 года, и перечислила 19 проектов, которые посчитала наиболее успешными. Это, например, объединение московских муниципальных депутатов, защита Тимирязевского леса, расширение сети контейнеров для раздельного сбора мусора, контроль за использованием реагентов и капремонтом и др.

Политик напомнила, что в 2022 году в Москве пройдут следующие муниципальные выборы, и хотя она не сможет в них участвовать, сделает все, чтобы независимая команда получила большинство в районных советах.

Напомним, совет депутатов Тимирязевского округа был избран в 2017 году, в нем 15 членов. Восемь из них представляют «Единую Россию», четыре (включая Юлию Галямину) — «Яблоко», один — КПРФ, еще два депутата — самовыдвиженцы. В 2019 году госпожа Галямина баллотировалась в Мосгордуму самовыдвиженцем, но не была допущена до выборов. После летних протестов-2019 в Москве она провела под арестом более месяца. В декабре 2020 года Тверской суд столицы осудил Юлию Галямину на два года условно по «дадинской» ст. 212.1 УК за «многократное нарушение правил проведения митингов». Поводом стало ее участие в кампании против поправок к Конституции и, в частности, сбор подписей с требованием отмены результатов общероссийского голосования в июле 2020 года. Госпожа Галямина намерена участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Свое уголовное дело Юлия Галямина назвала «формальным поводом» для лишения мандата, а реальной причиной — «активную депутатскую работу и намерение баллотироваться в Госдуму»: «Я независимый депутат. Считаю, что только мои соседи и избиратели могут снять с меня полномочия, только они могут не допустить меня до выборов». Она сообщила, что подала два иска, чтобы оспорить назначение заседания муниципального совета и письмо Коптевский межрайонной прокуратуры с просьбой «использовать в работе» информацию о том, что в отношении Юлии Галяминой вступил в силу приговор суда. По словам политика, отзыв у нее мандата должен был инициировать сам совет депутатов, а не прокуратура.

Незадолго до начала заседания несколько муниципальных депутатов из других районов Москвы призвали коллег из Тимирязевского района воздержаться от голосования за лишение госпожи Галяминой мандата.

Заседание транслировалось в интернете. Депутаты от «Яблока» пытались отложить рассмотрение вопроса, ссылаясь на то, что прокуратура не предоставила совету текст решения суда, и на то, что у госпожи Галяминой еще есть время на кассацию. Они также просили перенести заседание в другое, более просторное помещение, чтобы в нем смогли участвовать все желающие, но и это предложение было отвергнуто. «Человек преступил закон. Я не исключаю, что так оно и есть. Я поддерживаю лишение мандата!» — заявил депутат от ЕР Александр Жупиков. Восемью голосами против четырех при двух воздержавшихся решение о лишении мандата было принято.

Юлия Галямина заявила, что намерена обжаловать решение своих коллег: «Я в любом случае останусь депутатом: 1507 человек отдали мне свои голоса, и они их не отзывали. Уверена, что в глубине души многие из депутатов позавидуют мне, потому что, если бы их лишали депутатского статуса, никто не пришел бы их поддержать».

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин отмечает, что по закону наличие непогашенной судимости может стать основанием для досрочного прекращения полномочий, однако закон предоставляет возможность решать этот вопрос совету муниципальных депутатов.

Кира Дюрягина