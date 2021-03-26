Граждане ждут ускоренного роста цен

Инфляционные ожидания граждан в марте 2020 года повысились до 10,1% против 9,9% месяц назад, фиксирует Банк России (см. график). Растет и наблюдаемая населением инфляция, ее медианное значение приблизилось к максимуму за четыре года — 12,7% (12,3% в феврале). Аналитики регулятора замечают, что процессы выражены среди респондентов со сбережениями, а респонденты без них говорят о снижении обоих показателей. Последнее, полагают авторы комментария, вероятно, «отражает большую чувствительность низкодоходных групп населения к ценам социально значимых товаров и влияние… мер административного сдерживания цен». «Рост инфляционных ожиданий у более обеспеченных групп говорит о росте устойчивых факторов со стороны спроса»,— заключают в ЦБ, указывая на «риски вторичных эффектов» из-за «незаякоренности инфляционных ожиданий на цели по инфляции Банка России».

Потребительские настроения граждан на этом фоне ухудшились — главным образом за счет оценок текущей ситуации. Склонность к сбережению же, напротив, росла, хотя доля тех, кто смог что-то сберечь в марте, снизилась на 2 процентных пункта (до 24%). При этом из-за снижения ставок популярность депозитов как главного инструмента для сбережений сильно упала — с 37% в марте 2020 года до 29% в марте 2021 год, а привлекательность альтернатив растет: накоплений в наличных долларах и евро — с 9% до 13% и с 7% до 11% соответственно, вложений в акции — с 7% до 12%.

Напомним, 20 марта впервые с 2018 года ЦБ повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%, из-за ускорения инфляции, вызванного восстановлением спроса. Между тем, по данным Росстата, на предыдущей неделе годовой темп инфляции снизился до 5,7% (против 5,8–5,9% неделей ранее). «Инфляция за март имеет все шансы не вырасти (по сравнению с февралем), и при прочих равных это будет ее пиком в этом году. Впрочем, до активной дезинфляции в годовых темпах еще далеко»,— считают аналитики Райффайзенбанка. Дмитрий Полевой же из «Локоинвеста» указывает, что недельная инфляция к 22 марта составила 0,18% против 0,13% за предыдущие семь дней, отмечая, что на фоне «продовольственной конъюнктуры и восстанавливающегося спроса… апрельское повышение ставки выглядит почти гарантированным. Сохраняются и риски более активного регулирования цен властями»,— говорит он.

Алексей Шаповалов