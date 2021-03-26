Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил протестировать на наркотики депутатов и чиновников. Ранее по подозрению в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) был задержан депутат Советского райсовета Самары Денис Штейн. Эксперты считают, что заявление губернатора было недоработано его пиарщиками. По их мнению, глава региона должен выступать с инициативами, которые на чем-то ­основаны.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести тестирование на наркотики среди работников органов власти и депутатов. Свою инициативу он выдвинул на заседании региональной антинаркотической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской ­области.

Предложение поступило после того, как глава Самары Елена Лапушкина отметила, что зачастую приходится сталкиваться с отказом родителей несовершеннолетних детей от тестирования на употребление ­наркотиков.

«Огромную работу по тестированию мы проводим вместе с министерством образования, но нужно думать и о новых формах, в том числе агитации и пропаганды. Давайте всех чиновников областного правительства протестируем, депутатам губернской думы предложим. Это тоже и пропаганда, и показатель того, что нужно следить в том числе и за трудовыми коллективами. Что называется, начнем с себя»,— цитируются в сообщении слова главы региона.

Также Дмитрий Азаров предложил пройти тестирование журналистам. Кроме того, он высказал надежду, что к этой процедуре подключатся родители несовершеннолетних, которые ранее выступали против нее.

Глава региона отметил, что ситуация в этой сфере по-прежнему оценивается как напряженная: «Напомню, что в период 2014 года она оценивалась, как „предкризисная“, 2014–2017 годы — „тяжелая“. Сегодня, как и последние два года,— ­„напряженная“».

По данным правительства региона, в прошлом году было зарегистрировано 4327 наркопреступлений, а в 2019м — 4294.

В декабре минувшего года по подозрению в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) был задержан депутат Советского райсовета Самары Денис Штейн. Он содержится под стражей. По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта не менее 311,05 грамма мефедрона. Тогда же Денис Штейн заявил, что невиновен в преступлении. По его словам, случившееся является «подставой», а наркотики ему подкинули. Депутат пытался оспорить свой арест, однако Самарский областной суд в начале недели оставил в силе решение суда Октябрьского района Самары о продлении ареста до 7 апреля. Денис Штейн был избран депутатом Советского райсовета второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 от партии «Единая Россия» 13 сентября 2020 года. Членство депутата в партии приостановлено.

В начале минувшего года главный специалист департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары был признан виновным в приобретении и хранении наркотиков. Так как чиновник приобрел наркотики не для сбыта, ему было назначено наказание в виде штрафа 7 тыс. руб.

«Если есть сомнения, то лучше всего на начальниках проверять. Но там возникнет простой, но важный вопрос: возможно, что тест у кого-то будет положительным? Это сработает даже не на поддержку детей, чтобы они проходили эти тесты. А будет больше уверенности в том, что среди депутатов и чиновников нет наркоманов. Эта процедура имеет политический смысл. Заявление популистское. Но не все, что популистское, обязательно вредно»,— рассуждает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий ­Журавлев.

«Я лично не против, но я считаю, заявление было несколько недоработано пиарщиками губернатора,— говорит депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.— Губернатор должен выступать с инициативами, которые на чем-то основаны. Создается впечатление, что есть основание подозревать, что чиновники и депутаты в состоянии наркотического опьянения принимают важные решения. И ситуация достигла такого уровня, что нужно провести массовое тестирование. Либо, может, таким образом он хочет продемонстрировать, что среди чиновников и депутатов нет наркоманов. Лучше бы Дмитрий Игоревич выступил с инициативой — проверить всех на детекторе лжи на предмет того, берут ли они взятки».

Депутат отмечает, что при тестировании на наркотики используются тест-полоски и в качестве биоматериала берется, в частности, моча. «Поэтому если губернатор собирается серьезно этот процесс организовать, то ему нужно привлекать общественную палату и, например, партию „Единая Россия“, которые должны будут проконтролировать то, что депутаты и чиновники сдают собственную мочу. Если воспринимать всерьез, то тогда все это превратится в фееричное зрелище»,— считает Михаил Матвеев.

Ани Айвазян