Кандидаты пошли на второй круг

На очередной конкурс на пост главы Александровского муниципального округа заявились 15 человек. Среди них депутат Ольга Лаврова, заручившаяся поддержкой краевых властей. Ее основным оппонентом считается экс-министр ЖКХ Пермского края, помощник главы Александровского района Александр Шицын, который заявил, что настроен на победу. Эксперты отдают предпочтение госпоже Лавровой, но не исключают и срыва конкурса.

25 марта завершился прием документов на конкурс по отбору главы Александровского муниципального округа. Всего для участия в нем заявились 15 человек. Среди них исполняющий полномочия главы округа, руководитель Яйвинского городского поселения Владимир Белобаржевский, депутат муниципальной думы, юрисконсульт ООО «Кедр» Ольга Лаврова, а также бывший министр ЖКХ Пермского края, помощник главы Александровского района по связям с общественностью Александр Шицын.

Как утверждают собеседники, близкие к краевым властям, Ольга Лаврова считается основным кандидатом на пост главы: ее поддерживают как представители администрации губернатора, так и значительная часть депутатов муниципальной думы. По итогам предыдущего конкурса госпожа Лаврова вышла в финал и должна была быть представлена депутатам думы, но в итоге на заседание не собрался кворум, необходимый для голосования. Ольга Лаврова отозвала свою кандидатуру, объяснив это тем, что не может присутствовать на очередном заседании.

Господина Белобаржевского источники “Ъ-Прикамье” тоже относят к команде краевых властей. По одной из версий, он может выступить на конкурсе в качестве резервного или альтернативного кандидата. Сам Владимир Белобаржевский не стал комментировать мотивы своего участия в конкурсе.

Главным конкурентом Ольги Лавровой считается бывший глава Александровского муниципального района и экс-министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын. Как отмечают собеседники, знакомые с ситуацией в округе, кроме самого господина Шицына на конкурс заявились несколько, близких к нему кандидатов: директор спортшколы Илья Караксин, бывший спикер думы муниципального округа Марина Зимина, руководитель МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков, а также сотрудники администрации Александровского района Сергей Пономарев и Александр Попов.

В беседе с корреспондентом “Ъ-Прикамье” Александр Шицын заявил, что настроен на победу. «Участвую, чтобы победить, возглавить округ. Если не стану главой, то, возможно, есть более достойные люди»,— поделился кандидат. Ранее, по итогам одного из конкурсов, Александр Шицын выходил в финал и был представлен думе, но не смог заручиться поддержкой большинства депутатов.

Сам конкурс запланирован на 1 апреля. Кандидаты представят комиссии, состоящей из представителей думы и краевых властей, программы развития округа. По его итогам два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены муниципальной думе. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов. Дата заседания думцев пока не назначена.

Отметим, что избрать главу округа депутаты не могут с момента его образования в 2019 году. Конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся. Как ранее говорили эксперты, это связано с тем, что ни у одной из местных групп влияния нет большинства в думе. В начале этого года депутаты, лояльные краевым властям, изменили положение о конкурсе, исключив пункт о присутствии при рассмотрении вопроса о главе округа двух третей от общего числа депутатов (десять человек). Сейчас для выбора главы достаточно присутствия на заседании восьми депутатов.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что на данный момент наибольшие шансы на победу у Ольги Лавровой. «Ее поддерживает администрация губернатора, обладающая решающим голосом в конкурсной комиссии. Скорее всего, в финал выйдет Ольга Лаврова и кто-нибудь из технических кандидатов. Дальше будут решать депутаты. Вероятна как победа, так и очередной срыв конкурса. Все зависит от того, смогут ли краевые власти договориться с местными элитами»,— полагает эксперт.

Источник, знакомый с ситуацией в территории, напротив, считает срыв конкурса маловероятным. «Ольгу Лаврову готовы поддержать восемь депутатов. Для выбора главы их голосов будет достаточно»,— говорит собеседник.

Константин Кадочников